SEK gains after Riksbank minutes
Riksbank published minutes of January 31, 2024 monetary policy meeting today at 8:30 am GMT. Interest rates were left unchanged at that meeting, with the...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وكندا دقائق من Riksbank وبنك كندا أرباح مجموعة علي بابا ووالت...
European indices set for a flat opening Trade balance data from US and Canada Minutes from Riksbank and Bank of Canada Earnings from Alibaba Group,...
سيتم الإعلان عن بيانات الإنتاج الصناعي الألماني لشهر ديسمبر هذا الصباح في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا بنسبة...
German industrial production data for December was released this morning at 7:00 am GMT. Report was expected to show a 0.4% MoM drop in seasonally-adjusted...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس بشكل متباين - أنهى مؤشر S&P 500 مستقرًا، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.23%، وأضاف...
Wall Street indices finished yesterday's trading mixed - S&P 500 finished flat, Dow Jones gained 0.08%, Nasdaq dropped 0.23% and small-cap Russell...
لم يطرأ تغير يذكر على مؤشرات وول ستريت اليوم، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% بينما انخفض مؤشر ناسداك...
Wall Street indices are trading little changed today - Dow Jones gains 0.2%, S&P 500 trades 0.1% higher while Nasdaq drops 0.2%. Small-cap Russell...
من المقرر أن تنشر مجموعة علي بابا (BABA.US)، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، أرباحها المالية للربع الثالث من عام 2024 (تقويم الربع الثالث من عام 2023)...
Alibaba Group (BABA.US), Chinese e-commerce giant, is scheduled to publish its fiscal-Q3 2024 (calendar Q4 2023) earnings ahead of the Wall Street cash...
خسرت أسهم New York Community Bancorp (NYCB.US) ما يقرب من 15٪ اليوم، مدفوعة بالمخاوف بشأن تدفقات الودائع إلى الخارج. بالأمس، انخفض السهم بنسبة 8٪ بعد أن...
Shares of New York Community Bancorp (NYCB.US) are losing nearly 15% today, fueled by concerns about deposit outflows. Yesterday, the stock slid 8% after...
يتداول النفط على ارتفاع بنسبة 1% تقريبًا، مواصلًا انتعاشه حتى جلسة التداول الثانية. يأتي ذلك بعد أن انخفض خام برنت (النفط) إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة...
Oil trades almost 1% higher, extending rebound into the second trading session. This comes after Brent (OIL) plunged to the lowest level in almost three...
يبرز البلاتين اليوم بين المعادن الثمينة الأخرى حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 1.7% خلال اليوم. تشهد المعادن الثمينة الأخرى مكاسب أقل بكثير، إن وجدت، اليوم - حيث...
Platinum is standing out today among other precious metals as it gains over 1.7% higher on the day. Other precious metals are experiencing much smaller,...
مؤشرات وول ستريت تفتح متباينة ينخفض Russell 2000 إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 جلسة تقارير الأرباح من إيلي ليلي، متماسكة ورمزية بدأت...
Wall Street indices open mixed Russell 2000 drops below 50-session moving average Earnings reports from Eli Lilly, Coherent and Symbotic Wall...
من المقرر أن تعلن Snap (SNAP.US) وMicroStrategy (MSTR.US) وFord Motor (F.US) عن تقارير الأرباح للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 اليوم بعد اختتام جلسة وول...
