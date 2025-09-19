What to expect from Snap, Ford Motor and MicroStrategy earnings❓
Snap (SNAP.US), MicroStrategy (MSTR.US) and Ford Motor (F.US) are scheduled to report earnings reports for the October - December 2023 period today after...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
Snap (SNAP.US), MicroStrategy (MSTR.US) and Ford Motor (F.US) are scheduled to report earnings reports for the October - December 2023 period today after...
تم اليوم الإعلان عن بيانات تصاريح البناء الكندية لشهر ديسمبر في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة بنسبة 1.2% على...
Canadian building permits data for December was released today at 1:30 pm GMT. Report was expected to show a 1.2% month-over-month increase in building...
أعلنت شركة Spotify Technology SA (SPOT.US) عن نمو في عدد المشتركين في الربع الرابع فاق توقعات وول ستريت، كما أعلنت أيضًا عن توجيهات أفضل من المتوقع للربع...
Spotify Technology SA (SPOT.US) reported Q4 subscriber growth that exceeded Wall Street expectations, and also reported better-than-expected guidance for...
تواجه مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعات طفيفة نوفارتس تستحوذ على MorphoSys مقابل 2.7 مليار يورو بسعر 68 يورو للسهم الواحد خفضت Stifel توصيتها لأسهم...
Europe's stock indices face slight declines Novartis to acquire MorphoSys for €2.7 billion with a price of €68 per share Stifel...
النفط وكانت هناك سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع في سوريا والعراق مرتبطة بالجماعات المسلحة والحرس الثوري الإيراني خلال...
Oil There were a series of airstrikes by the United States on positions in Syria and Iraq associated with militant groups and the Iranian Revolutionary...
تسجل المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل رئيسي جلسة سلبية، باستثناء الصين. تكتسب المؤشرات الصينية ديناميكيًا ما بين 4.00-5.00% عقب تقديم طلب من...
Indices in the Asia-Pacific region mainly record a negative session, except for China. Chinese indices are dynamically gaining between 4.00-5.00% following...
ارتفعت أسهم Palantir Technologies (PLTR.US) بأكثر من 17٪ في ختام جلسة وول ستريت أمس بعد أن بدت نتائج الربع الرابع والتوقعات للأرباع القادمة تفوق متوسط...
Shares of Palantir Technologies (PLTR.US) gained more than 17% at the close of yesterday's Wall Street session after Q4 results and forecasts for the...
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة المستهدف دون تغيير عند 4.35% وسعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف عند 4.25%. ويستمر التضخم في الاعتدال...
The Reserve Bank of Australia (RBA) left the cash rate target unchanged at 4.35% and the interest rate on Exchange Settlement balances at 4.25%. Inflation...
ارتفع سعر سهم BP بأكثر من 6% في بداية التداول يوم الثلاثاء حيث أعلنت الشركة عن مستويات أرباح أقوى من المتوقع في الربع الرابع، مما عزز المعنويات تجاه السهم....
BP’s share price is up by more than 6% at the start of trading on Tuesday as the company reported stronger than expected Q4 profit levels, which...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - السلع المعمرة لشهر ديسمبر: طلبيات المصانع الألمانية: 8.9% فعليًا على أساس شهري؛ التوقعات...
العقود الأوروبية تربح في بداية الجلسة مبيعات التجزئة من أوروبا ومؤشر مديري المشتريات Ivey من كندا تقارير ربع سنوية من MicroStrategy وSpotify ويبدو...
