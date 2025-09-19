BREAKING: factory orders from Germany much higher than expected 🔔
07:00 AM GMT, Germany - Durable Goods for December: German Factory Orders: actual 8.9% MoM; forecast -0.1% MoM; previous 0.3%...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
07:00 AM GMT, Germany - Durable Goods for December: German Factory Orders: actual 8.9% MoM; forecast -0.1% MoM; previous 0.3%...
European contracts gain at the start of the session Retail sales from Europe and Ivey PMI from Canada Quarterly reports from MicroStrategy and Spotify The...
تسجل المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل رئيسي جلسة سلبية، باستثناء الصين. انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.78%، في حين انخفض...
Indices in the Asia-Pacific region are mainly recording a negative session, except for China. The Japanese Nikkei 225 is down 0.78%, while the...
ويرتفع مؤشر ISM للخدمات لشهر يناير إلى 53.4 مع توقع 52 والمستوى السابق 50.5. لدينا انتعاش واضح في المؤشر الفرعي للتوظيف، والطلبات الجديدة، وقبل كل شيء،...
The ISM index for services rises for January to 53.4 with an expectation of 52 and the previous level of 50.5. We have a clear rebound in the sub-index...
بالنظر من الناحية الفنية إلى الرسم البياني NZDUSD على فترة H4، فقد تم تشكيل تشكيل الرأس والكتفين. في الوقت الحالي، يختبر السعر خط العنق للتشكيل المذكور...
نحن نشهد وضعًا فنيًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للذهب. من المحتمل أن نتحدث عن تشكيل الصحن أو تشكيل الرأس والكتفين المقلوب. وبالنظر إلى نطاق هذا التكوين، سيكون...
Looking technically at the NZDUSD chart on the H4 interval, a head and shoulders formation has formed. Currently, the price is testing the neckline of...
We are seeing a very interesting technical situation on gold. Potentially, we can talk about a saucer formation or an inverted head-and-shoulders formation....
Credit Agricole has issued a recommendation for the AUD/NZD currency pair. Credit Agricole recommends taking a long position on the pair with the following...
تجري شركة الأدوية Novartis AG (NOVN.CH) محادثات متقدمة للاستحواذ على MorphoSys AG (MOR.DE)، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لرويترز يوم الاثنين. أضافت...
Drug maker Novartis AG (NOVN.CH) is in advanced talks to acquire MorphoSys AG (MOR.DE), two people familiar with the matter told Reuters on Monday. The...
تحاول المؤشرات الصينية العودة إلى النمو بعد 6 جلسات هبوط على التوالي. ولم تؤدي الإجراءات الصارمة الأخيرة التي اتخذها منظمو السوق إلا إلى تحسين المعنويات...
Chinese indices are attempting to return to growth, after 6 down sessions in a row. Recent heavy-handed action by market regulators has only temporarily...
لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD تحت ضغط البيع يوم الاثنين. لقد أزالت التصريحات الأخيرة لباول في برنامج "60 دقيقة" أي حالة من عدم اليقين بشأن...
The EUR/USD pair remains under selling pressure this Monday. Recent remarks from Powell on "60 Minutes" have removed any uncertainty...
افتتحت أسواق الأسهم على انخفاض في الولايات المتحدة، حيث يستوعب السوق الأخبار التي تفيد بأنه قد يكون هناك ثلاثة تخفيضات فقط لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي...
Stock markets have opened lower in the US, as the market digests news that there may only be three rate cuts from the Fed this year. This is that the Fed...
مؤشر ISM للخدمات الأمريكي يناير: 53.4 (التقديرات 52.0؛ السابق 50.5) أسعار خدمات ISM المدفوعة لشهر يناير: 64.0 (السابق 56.7) توظيف خدمات ISM يناير:...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم