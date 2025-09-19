BREAKING: Final services ISM PMI reading clearly above forecasts!
US ISM Services Index Jan: 53.4 (est 52.0; prevR 50.5) - ISM Services Prices Paid Jan: 64.0 (prevR 56.7) - ISM Services Employment Jan: 50.5 (prevR...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
US ISM Services Index Jan: 53.4 (est 52.0; prevR 50.5) - ISM Services Prices Paid Jan: 64.0 (prevR 56.7) - ISM Services Employment Jan: 50.5 (prevR...
تعلن شركة إستي لودر عن تخفيضات في القوى العاملة بوينغ ترى المزيد من العيوب في بناء طائرات 737 ماكس بدأت مؤشرات وول ستريت جلسة التداول الأولى...
Estee Lauder announces workforce reductions Boeing sees further construction defects in 737 Max planes Wall Street indices started the first...
ارتفعت أسهم إحدى أكبر الشركات الصناعية الأمريكية، كاتربيلر (CAT.US)، بأكثر من 4٪ اليوم قبل الافتتاح، حيث تمكنت الشركة من تجاوز توقعات أرباح السهم بشكل...
Shares of one of the largest U.S. industrial companies, Caterpillar (CAT.US), are gaining more than 4% today before the open, as the company managed to...
ندوة الكترونية الساعة السادسة بتوقيت دبي شركات التكنلوجيا وMeta بالذات تسرق الأضواء الوظائف غير الزراعية تسجل ارقام قياسية
ANZ issued a recommendation for the NZDUSD currency pair. ANZ recommends taking a long pending position on the pair with following levels: Entry...
أعلنت شركة ماكدونالدز (MCD) عن نمو مبيعات مماثل أقل من المتوقع، وإيرادات أقل من المتوقع ولكن ربحية سهم أعلى (EPS) للربع الرابع والعام بأكمله من عام 2023،...
McDonald's (MCD) reported lower than expected comparable sales growth, lower than expected revenue but higher earnings per share (EPS) for the fourth...
مؤشرات الأسهم في أوروبا ترتفع في بداية الأسبوع تحول الاهتمام في القطاع المصرفي نحو يونيكريديت وسانتاندر ولويدز سهم شركة Delivery Hero يتعرض لضغوط...
Stock indices in Europe gain at the start of the week Attention in the banking sector turned towards UniCredit, Santander and Lloyds Delivery Hero...
موسم أرباح وول ستريت على قدم وساق. لقد شهد المستثمرون بالفعل تقارير من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، والتي كانت المحرك الرئيسي لارتفاع سوق الأسهم في...
Wall Street earnings season is in full swing. Investors have already seen reports from the biggest US tech companies, that have been key drivers of the...
لا تزال معنويات سوق العملات المشفرة ضعيفة نسبيًا، حيث تمكنت معظم العملات البديلة من استرداد جزء فقط من خسائرها بعد عمليات البيع في يناير، على الرغم من...
Cryptocurrency market sentiment remains relatively subdued, with most altcoins managing to recover only a portion of their losses after the sell-offs in...
يتم تداول الذهب، وكذلك المعادن الثمينة الأخرى، على انخفاض اليوم. كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول اقتراحاته خلال مقابلة أجريت معه في نهاية الأسبوع...
Gold, as well as other precious metals, are trading lower today. Fed Chair Powell repeated his suggestions during a weekend interview that the March meeting...
بيانات مؤشر مديري المشتريات لدول منطقة اليورو لشهر يناير: مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إسبانيا: فعلي 52.1؛ توقعات 52.2؛ السابق 51.5؛ مؤشر...
Eurozone Countries PMI Data for January: Spain Services PMI: actual 52.1; forecast 52.2; previous 51.5; Italy Services PMI: actual 51.2; forecast...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم