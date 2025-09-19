التقويم الاقتصادي: مراجعات مؤشر مديري المشتريات للخدمات، وبيانات ISM الأمريكية
المؤشرات الأوروبية تفتح دون تغيير يذكر مراجعات مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) الأمريكي أرباح ماكدونالدز وكاتربيلر وبالانتير بدأت المؤشرات...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
European indices open little changed Services PMI revisions, US ISM Earnings from McDonald's, Caterpillar and Palantir European indices...
أصدر مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات القوى العاملة المحدثة للأشهر الثلاثة حتى نوفمبر في بداية هذا الأسبوع، والتي تتضمن تقديرات جديدة لمعدلات الاستجابة المتزايدة...
The ONS released its updated Labour Force Data for the three months to November at the start of this week, which incorporates new estimates of the UK population...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل مختلط خلال جلسة التداول الأولى من الأسبوع الجديد - ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.6%، وانخفض مؤشر S&P/ASX...
Indices from Asia-Pacific traded mixed during the first trading session of a new week - Nikkei gained 0.6%, S&P/ASX 200 dropped 1%, Kospi moved...
سمحت المعنويات في الأسواق الأوروبية للمعايير الرئيسية بإنهاء الأسبوع في مزاج أفضل قليلاً. ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 0.35% تقريبًا خلال اليوم،...
- Sentiment in European markets allowed major benchmarks to end the week in slightly better moods. Frankfurt's DAX gained nearly 0.35% intraday, the...
تعد العقود الآجلة للمؤشر الرئيسي للأسهم البرازيلية (BRAComp) واحدة من أضعف المؤشرات اليوم، حيث انخفضت بنسبة 1.1٪ تقريبًا. لقد خسر المؤشر بالفعل ما يقرب...
Los futuros sobre el principal índice de acciones brasileñas son uno de los más débiles en la actualidad, con caídas...
هيمنت على جلسة التداول النهائية لهذا الأسبوع في وول ستريت رد الفعل على النتائج الفصلية لشركة Meta Platforms (META.US)، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بأكثر...
This week's final trading session on Wall Street was dominated by the reaction to Meta Platforms' (META.US) quarterly results, which lifted the...
تبين أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع كان متشددًا بشكل كبير، حيث ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بقوة إلى أن خفض سعر الفائدة...
FOMC meeting this week turned out to be surprisingly hawkish as Fed Chair Powell strongly hinted that a rate cut as soon as March is not the base case...
وول ستريت في مزاج مختلط بعد تقرير الوظائف غير الزراعية US2000 في منطقة دعم مهمة يتم التركيز على نتائج Apple وAmazon وMeta بدأت مؤشرات وول ستريت...
Wall Street in mixed mood after NFP report US2000 at an important support zone Apple, Amazon and Meta results in focus Wall Street indices...
مؤشر المشاعر النهائي من ميشيغان 79 مقابل 78.9 في القراءة الأولى و78.8 سابقًا الأوضاع الحالية: 81.9 مقابل 83.5 في القراءة الأولى و83.3 سابقاً التوقعات:...
لقد خلق سوق العمل الأمريكي 353 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وتم تعديل أرقام ديسمبر أيضًا إلى 333 ألفًا. وهذا ما يقرب من ضعف الرقم الذي توقعه المحللون قبل...
The US labour market created a whopping 353k jobs last month, and December figures were also revised higher to 333k. This is nearly double the 180k expected...
تم اصدار تقرير قوي للغاية من سوق العمل الأمريكي. ارتفع NFP فوق 300 ألف وتم تعديل التقرير السابق فوق هذا المستوى أيضًا. وفي حين يجب الاعتراف بأن تقرير التوظيف...
