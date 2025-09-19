عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
كان تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير هو التقرير الكلي الرئيسي لهذا اليوم وتم إصداره في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يشهد التقرير...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت شركتا النفط الأمريكيتان العملاقتان إكسون موبيل (XOM.US) وشيفرون (CVX.US) عن نتائجهما المالية للربع الرابع من عام 2023. بشكل عام، كان أداء نتائج مستوى...
US oil giants Exxon Mobil (XOM.US) and Chevron (CVX.US) reported their financial results for Q4 2023. Overall, the companies' revenue-level results...
تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يعود DE40 إلى ما فوق 17000 أرباح مرسيدس بنز وE.ON ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية اليوم مع تحسن مزاج...
European indices trade higher DE40 climb back above 17,000 Earnings from Mercedes Benz and E.ON European stock market indices trade higher...
تشير توقعات السوق إلى أن المستثمرين سيُعرض عليهم تقرير NFP قوي لشهر يناير في وقت لاحق اليوم، بعد صدور بيانات قوية لشهر ديسمبر. ولم يظهر تقرير ديسمبر زيادة...
Market expectations suggest that investors will be offered a strong NFP report for January later today, following solid data released for December. December's...
تعرض النفط لضربة قوية مساء أمس بسبب تقارير إعلامية أفادت بأن إسرائيل وافقت على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة. لكن هذه التقارير سرعان ما نفتها قطر، التي...
Oil took a hit yesterday in the evening on media reports saying that Israel has agreed to a Gaza ceasefire proposal. However, those reports were quickly...
المؤشرات الأوروبية تفتتح على ارتفاع منصات ميتا وأمازون تفاجئان بشكل إيجابي بالأرباح تقرير NFP لشهر يناير في دائرة الضوء بدأت المؤشرات...
European indices open higher Meta Platforms and Amazon surprise positively with earnings NFP report for January in the spotlight European indices...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت يوم أمس، لتمحو غالبية الخسائر التي تكبدتها بعد صدور قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.25%،...
Wall Street indices gained yesterday, erasing the majority of post-FOMC losses. S&P 500 gained 1.25%, Dow Jones moved 0.97% higher, Nasdaq added...
ربحية السهم: 2.18 دولار أمريكي (مقابل 2.11 دولار أمريكي متوقع) الإيرادات: 119.58 مليار دولار (مقابل 117.97 مليار دولار متوقعة) - فوز قوي iPhone...
Amazon was the first of the Magnificent 7 to report earnings on Thursday evening, and the news was good. Its net sales surged by $169.96bn, higher than...
Earnings per share: $2.18 (vs. $2.11 expected) Revenue: $119.58 billion (vs. $117.97 billion expected) - strong beat iPhone: $69.70...
النقاط الرئيسية: تجاوز الأرباح: تجاوزت ربحية السهم البالغة 5.33 دولارًا أمريكيًا التقديرات البالغة 4.91 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التوقعات بنسبة...
Key takeaways: Earnings Beat: EPS of $5.33 exceeded estimates of $4.91, exceeding expectations by 9%. Revenue Growth: Revenue...
النقاط الرئيسية: ربحية السهم (EBS): 1.00 دولار أمريكي (مقابل 0.79 دولار أمريكي متوقع) - نمو كبير على أساس سنوي الإيرادات: 169.96...
