Amazon Exceeds Expectations with Strong Q4 2023 Results
Key Highlights: Earnings per share (EPS): $1.00 (vs. expected $0.79) - significant year-over-year growth Revenue: $169.96...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تعوض وول ستريت خسائر الأمس بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. تعافت الأسواق بسرعة من الخطاب المتشدد الذي ألقاه رئيس مجلس الإدارة جيروم باول، ويركز اهتمام...
Wall Street is making up for yesterday's losses following the Fed's decision. Markets have quickly recovered from Chairman Jerome Powell's...
قبيل نشر التقارير ربع السنوية (بعد الجلسة)، ارتفعت أسهم أمازون، وميتا، وأبل، مما يشير إلى تفاؤل المستثمرين. تعد شركات التكنولوجيا الثلاث هذه من بين أكبر...
Just before the publication of quarterly reports (after the session), shares of Amazon, Meta, and Apple are rising, signaling investor optimism. These...
بعد إغلاق السوق في وول ستريت اليوم، ستعلن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون (AMZN.US) عن أرباحها للربع الرابع من عام 2023. ويتوقع المستثمرون بفارغ...
After the market close on Wall Street today, e-commerce giant Amazon (AMZN.US) will report its fourth-quarter 2023 earnings. Investors eagerly anticipate...
ستنشر Meta Platforms (META.US) تقريرها للربع الأخير من عام 2023 بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية اليوم. توقعات المستثمرين مرتفعة لكل من الربع الماضي والتوقعات...
Meta Platforms (META.US) will publish its report for the last quarter of 2023 after today's US stock market close. Investor expectations are high for...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع بعد انخفاضات الأمس يحاول السوق تعديل الأسعار بعد مؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي افتتحت الأسواق الأمريكية على ارتفاع...
Wall Street opens higher after yesterday's declines Market tries to adjust prices post-Fed conference US markets open higher following yesterday's...
02:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي S&P Global: 50.7...
02:45 PM GMT, United States - PMI Data for January: S&P Global US Manufacturing PMI: actual 50.7; forecast 50.3; previous...
أعلنت شركة Alphabet عن أرباح الربع الرابع من عام 2023 يوم الثلاثاء وتبين أن النتائج كانت في الغالب أفضل من المتوقع يُنظر إلى الافتقار إلى توجيهات...
سهم دويتشه بنك يرتفع 6% بعد نشر النتائج والتوقعات الفصلية لعام 2024 توقعات أديداس الضعيفة لعام 2024 تدفع أسهم الشركة للانخفاض جلبت جلسة الخميس...
Alphabet reported Q4 2023 earnings on Tuesday Results turned out to be mostly better-than-expected Lack of clear guidance on AI-impact seen as disappointment Stock...
Deutsche Bank gains nearly 6% after releasing quarterly results and forecasts for 2024 Adidas' weak forecasts for 2024 push down the...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار النفط بين مشاكل البحر الأحمر وارتفاع المخزونات نتائج شركات...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف: مطالبات البطالة الأولية: 224 ألفًا فعليًا؛ توقعات 213 ألف؛ 215 ألف السابقة؛ مطالبات...
01:30 PM GMT, United States - Employment Data: Initial Jobless Claims: actual 224K; forecast 213K; previous 215K; Continuing Jobless...
