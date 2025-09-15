تصريحات ترامب حول قمة الناتو📌ارتفاع قطاع الدفاع الأوروبي
أدلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتصريحاته حول الإنفاق الدفاعي والجغرافيا السياسية خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم. سيصبح الناتو قويًا...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن إقفال طرح شهر يونيو ضمن برنامج الصكوك المحلية بالريال بمبلغ 2.35 مليار ريال، فيما قسمت الإصدارات إلى خمس...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) بأكثر من 0.7% اليوم، حيث تعكس المعنويات في أسواق الأسهم الأوروبية تزايد حذر المستثمرين وعمليات جني الأرباح عقب المكاسب...
أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، خلال كلمة ألقاها في منتدى الصناعة السعودي ، أهمية الاستثمار في الحماية الرقمية،...
شهدت بورصات الخليج صعودا جماعيا خلال تداولات أمس ، مستفيدة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل،...
واصلت العقود الآجلة لمؤشر التقلب (VIX) انخفاضها اليوم بنسبة 0.6%، مع استمرار ارتفاع مؤشرات وول ستريت في ظل تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار...
يستعيد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعض قوته بعد موجة من الانخفاضات التي دفعت الزوج إلى الانخفاض ليقترب من 145 ينًا للدولار. ووفقًا لمحضر اجتماع...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع لجلسة النقد الأوروبية اليوم. يهدأ الوضع الجيوسياسي، مؤقتًا على الأقل. يشمل التقويم الاقتصادي الكلي: قرارات البنك...
ارتفعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم متأثرةً بدفعة قوية من وول ستريت. ومع ذلك، لم يكن حجم المكاسب مُفرطًا. ارتفع مؤشر نيكاي حاليًا بنسبة...
ارتفع مؤشر US100 بنسبة 1.6% مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق. واصل قطاع التكنولوجيا سلسلة مكاسبه الباهرة في البورصات العالمية. وتتصدر شركات أشباه الموصلات،...
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت (النفط) بأكثر من 4.5% اليوم، مع تفاعل الأسواق مع وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مما قلل من احتمالية انقطاع الإمدادات في...
يرتفع سعر البيتكوين اليوم مدعومًا بتفاؤل متزايد في وول ستريت وضعف الدولار الأمريكي. أوقفت أكبر عملة مشفرة تراجعها حول منطقة 99,000-100,000...
أجواء سوق الأسهم الأمريكية اليوم متفائلة للغاية. تحتفل المؤشرات بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بينما يُخفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف بشأن احتمال...
وفقًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، فإن "سبب عدم خفضنا لأسعار الفائدة هو أن التوقعات داخل وخارج الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى ارتفاع...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد ارتفاع من المستويات...
تستأنف الأسواق تعافيها بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض بأكثر من 2% خلال اليوم. يُمحي الضغط الجيوسياسي، مؤقتًا...
أطلقت تيسلا رسميًا يوم الأحد مشروع "روبوتاكسي" في أوستن، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 8% في جلسة الأمس. واليوم، تواصل تيسلا تحقيق مكاسب...
لا تزال ظروف سوق العمل قوية - بمتوسط مكاسب في الرواتب يبلغ 124 ألف وظيفة شهريًا ومعدل بطالة 4.2% - مع تباطؤ نمو الأجور، إلا أنه لا يزال أعلى من معدل...
النفط: ارتفاع أسعار النفط: ارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع الأخير من يونيو، مدفوعةً بتصعيد كبير في الشرق الأوسط. التوترات بين الولايات...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 1.8%, الفعلي: 1.7% مؤشر أسعار المستهلكين...
