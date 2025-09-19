بنك إنجلترا يحافظ على أسعار الفائدة
أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس عند 5.25%، لكنه قام بـ "المحور الحذر" الخاص به، وقد أزال الإشارة إلى مزيد من التشديد في بيانه....
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
The Bank of England held interest rates steady on Thursday at 5.25%, but they did perform their own ‘dovish pivot’, they have removed the reference...
من المقرر أن تعلن شركة Apple (AAPL.US) عن تقرير أرباح الربع الأول من عام 2024 اليوم بعد اختتام جلسة وول ستريت. ستكون شركة Apple واحدة من ثلاث شركات تكنولوجيا...
Apple (AAPL.US) is scheduled to report fiscal-Q1 2024 earnings report today after the close of the Wall Street session. Apple will be one of three US big...
أعلن بنك إنجلترا عن قراره الأول بشأن السياسة النقدية لعام 2024 اليوم في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. ولم تكن السوق تتوقع أي تغيير في مستوى أسعار الفائدة،...
Bank of England announced its first monetary policy decision of 2024 today at 12:00 pm GMT. Market was expecting no change in the level of interest rates,...
ارتفع NATGAS بما يقرب من 1% هذا الصباح، ويرتد قليلاً من منطقة الدعم الرئيسية التي حددها أدنى مستوى محلي منذ أواخر يناير 2023. وعلى أساس يومي، قد يكون إصدار...
NATGAS is gaining close to 1% this morning, and is bouncing slightly from the key support zone set by local low from late January 2023. On an intraday...
سيتم الإعلان عن بيانات التضخم الأولية لمؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو اليوم في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
Flash CPI inflation data from euro area was released today at 10:00 am GMT. Report was expected to show a deceleration in headline and core price growth...
تبين أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس والمؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول كان متشددًا. وقد نتج هذا "التشدد"...
FOMC meeting yesterday and the post-meeting press conference of the Fed chair Powell turned out to be hawkish. This 'hawkishness' resulted from...
تمكنت شركة النفط العملاقة شل من تحطيم تقديرات الأرباح للربع الرابع، على خلفية الأداء القوي في قسم تجارة الغاز لديها وزيادة الإنتاج في مصانع الغاز الطبيعي...
Oil giant Shell managed to smash earnings estimates for Q4, on the back of a strong performance in its gas trading division and more production at its...
سيطر على التقويم الاقتصادي للجلسة الصباحية الأوروبية اليوم إصدارات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يناير. ومع ذلك، كانت غالبية هذه المراجعات عبارة عن...
Economic calendar for the European morning session today was dominated by manufacturing PMI releases for January. However, the majority of those were revisions...
أعلن البنك المركزي السويدي عن قراره الأول بشأن سعر الفائدة لعام 2024 اليوم في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن تبقى أسعار...
Riksbank announced its first rate decision of 2024 today at 8:30 am GMT. Interest rates were expected to be left unchanged, with the main policy rate staying...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض سيعلن بنك إنجلترا عن قرار سعر الفائدة في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش منصات أمازون وأبل وميتا ستعلن عن...
