Economic calendar: BoE rate decision, earnings from US mega-techs
European indices set for lower opening Bank of England to announce rate decision at 12:00 pm GMT Amazon, Apple and Meta Platforms to report earnings...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تراجعت مؤشرات وول ستريت خلال الجلسة النقدية أمس، ردًا على أرباح التكنولوجيا المخيبة للآمال التي صدرت مساء الثلاثاء واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
Wall Street indices slumped during cash session yesterday, reacting to disappointing tech earnings released on Tuesday evening and to yesterday's...
الاستنتاجات من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مستعدًا لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، ومع ذلك، فهو سعيد باتجاه...
The takeaways from this Fed meeting are that the Fed is not ready to cut interest rates right now, however, they are happy with the disinflation trend,...
تركت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50%، وذلك تماشيًا مع التوقعات تمت إزالة الإشارة إلى تأكيد إضافي للسياسة...
FOMC left interest rates unchanged in the 5.25-5.50%, in-line with expectations Reference to additional policy firming was removed from FOMC statement...
ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50٪ في الاجتماع الأول لعام 2024، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق. تبين أن البيان كان متشددًا...
Fed left interest rates unchanged in the 5.25-5.50% range at the first meeting of 2024, in-line with market expectations. Statement turned out to be hawkish...
تبين أن البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير كان متشددًا. وكانت الأسواق تأمل في أن يمهد البنك المركزي الأمريكي الطريق ويحدد...
Statement from the FOMC January meeting turned out to be hawkish. Markets were hoping that the US central bank would pave the way and set expectations...
FOMC announced its latest monetary policy decision, and the first one of this year, today at 7:00 pm GMT. There was no surprise when it comes to rates...
أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عن قرارها الأخير بشأن السياسة النقدية، والقرار الأول لهذا العام، اليوم في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش....
يتم تداول الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني بانخفاض حوالي 1٪ اليوم، حيث أن الدولار الأسترالي هو العملة الأسوأ أداءً في مجموعة العشرة والين الياباني...
AUDJPY is trading around 1% lower today, as AUD is the worst performing G10 currency and JPY is a leader among majors. AUD is weakening following...
يعد بنك New York Community (NYCB.US) واحدًا من أسوأ الأسهم الأمريكية أداءً اليوم، حيث أطلق جلسة نقدية مع فجوة سعرية هبوطية تزيد عن 40٪. يتم تداول أسهم...
New York Community Bank (NYCB.US) is one of the worst performing US stocks today, launching cash session with an over-40% bearish price gap. Bank's...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وتشير توقعات السوق إلى...
US Department of Energy (DOE) released an official, weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm GMT. Market expectations pointed to a small drop...
