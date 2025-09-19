حصاد الأسواق (31.01.2024)
تشهد المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.61%، وارتفع مؤشر S&P ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.30%،...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
كان رد الفعل على نتائج التكنولوجيا الكبرى ليلة الثلاثاء هو بيع شركتي Microsoft وAlphabet/Google، على الرغم من أن الشركتين تجاوزتا تقديرات الأرباح. من الأسهل...
تنخفض العقود الآجلة في وول ستريت على الرغم من نتائج الربع الرابع من عام 2023 الأفضل من المتوقع لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. كان كلا التقريرين الخاصين...
تفقد وول ستريت زخمها وتتباطأ من المكاسب الديناميكية الأخيرة. انخفض مؤشر US100 بنسبة 0.80% قبيل التقارير الرئيسية من عمالقة التكنولوجيا بعد إغلاق الجلسة....
ارتفعت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD.US) لصناعة الرقائق بنسبة 80٪ منذ تقريرها الأخير للربع الثالث من عام 2023. ويأمل المستثمرون أن تكون توجيهات...
تشهد عملة الإيثريوم اليوم ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 2.30% لتصل إلى 2370 دولارًا أمريكيًا بعد تقرير بنك ستاندرد تشارترد. توقع البنك توقعات...
ارتفع خام برنت بما يقرب من 1% اليوم، مع استجابة الأسعار بشكل إيجابي عند حوالي 81 دولارًا للبرميل.وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه على الرغم من أن الولايات...
انخفضت العقود الآجلة لـ Nasdaq100 (US100) قليلاً بنسبة 0.35%. يرجع انخفاض التقلب إلى التقارير المالية الرئيسية القادمة بعد جلسة اليوم والمنشورات الكلية...
بنك إنجلترا هو آخر البنوك المركزية الكبرى التي تحافظ على تحيزها المتشدد، ومع ذلك، عندما يجتمع في اجتماعه الأول لعام 2024 يوم الخميس، تتوقع السوق أن يتم...
03:00 PM GMT, United States - JOLTs Job Openings for December: actual 9.026M; forecast 8.750M; previous 8.925M; 03:00 PM...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك لشهر ديسمبر وبيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر يناير في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان...
من المقرر أن تعلن شركة Alphabet (GOOGL.US) عن أرباحها للربع الرابع من عام 2023 غدًا بعد انتهاء جلسة وول ستريت (الثلاثاء 30 يناير 2024). ستكون الشركة واحدة...
