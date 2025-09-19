What to expect from Alphabet earnings❓
Alphabet (GOOGL.US) is scheduled to report its Q4 2023 earnings tomorrow after close of the Wall Street session (Tuesday, January 30, 2024). Company will...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
Alphabet (GOOGL.US) is scheduled to report its Q4 2023 earnings tomorrow after close of the Wall Street session (Tuesday, January 30, 2024). Company will...
تشير العقود الآجلة في الولايات المتحدة إلى افتتاح أقل ومع ذلك، فإن التقلبات محدودة قبل التقارير الرئيسية تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أقل قليلاً...
Futures in the US indicate a lower opening However, volatility is limited ahead of key reports Futures indicate a slightly lower opening for...
تشهد الأسواق الأوروبية مزاجًا مختلطًا خلال جلسة الثلاثاء أسهم Hapag Lloyd تنخفض وسط نتائج ربع سنوية ضعيفة تراجعت أسهم Delivery Hero مؤقتًا إلى أدنى...
European markets in mixed mood during Tuesday session Hapag Lloyd drops amid weak quarterly results Delivery Hero shares temporarily tumbled...
النفط: تشهد الأيام الأخيرة من شهر يناير زيادة في التقلبات في سوق النفط بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط ووقع هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن...
Oil The last days of January bring an increase in volatility in the oil market due to heightened tensions in the Middle East A drone attack occurred...
سيتطلع المستثمرون في المقام الأول إلى الإيرادات المتعلقة بالحلول السحابية (Intelligent Cloud) وAzure، والتي تعد حاليًا المحرك الرئيسي للشركة التوقعات...
Investors will be looking primarily at revenues related to cloud solutions (Intelligent Cloud) and Azure, which are currently the company's main...
يقولون أن الأسعار لا تكذب. إذا كنت تصدق هذا البيان، فهذا يعني أن السوق قد فقد حبه لشركة Tesla، صانع السيارات الكهربائية بقيادة إيلون ماسك. وانخفض سعر السهم...
أعلن عدد من الشركات البريطانية عن أرباحها يوم الثلاثاء، بما في ذلك Diageo وPets at Home وWPP وكانت نتائجها مختلطة. شهدت شركة Diageo انخفاضًا في سعر سهمها...
They say that prices don’t lie. If you believe that statement, then the market has seriously fallen out of love with Tesla, the EV maker with Elon...
A number of UK companies have reported earnings on Tuesday, including Diageo, Pets at Home and WPP and their results have been mixed. Diageo has seen its...
يتحول الأسبوع الحالي في الأسواق المالية إلى قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتقرير الوظائف غير الزراعية. هاتان القراءتان، جنبًا إلى جنب مع التحديثات...
The current week in the financial markets turns to the FOMC decision and the NFP report. It is these two readings, combined with updates from the debt...
بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي من إيطاليا وفرنسا. تفاجئ الدولة الأولى بإصدارات أفضل بالتأكيد، بينما في ألمانيا يستمر التراجع الاقتصادي، ولكن بدرجة...
We are after the publication of GDP data from Italy and France. The first country surprises with decidedly better publications, while in Germany the economic...
الناتج المحلي الإجمالي الأولي لإسبانيا للربع الرابع +0.6% مقابل +0.2% على أساس ربع سنوي متوقع -الناتج المحلي الإجمالي الأولي لإسبانيا للربع الرابع +2.0%...
Spain Q4 preliminary GDP +0.6% vs +0.2% QoQ expected - Spain Q4 preliminary GDP +2.0% YoY vs +1.5%YoY expected Spanish CPI (Y/Y) Jan P: 3.4% (est...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم