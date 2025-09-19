التقويم الاقتصادي: تقارير ربع سنوية لشركة مايكروسوفت وألفابت؛ بيانات جولتس
تشير المشتقات إلى افتتاح أعلى للجلسة الأوروبية ينتظر المستثمرون نتائج مايكروسوفت وألفابت بيانات الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو وJOLTS من...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
Derivatives point to higher opening of European session Investors await results from Microsoft and Alphabet GDP data from the eurozone and JOLTS...
تم تداول الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مزاج أضعف قليلاً. وسجلت المؤشرات الصينية تراجعات كبيرة، مما أبطل جزءا من الانتعاش الذي شهدته مؤخرا....
Markets in the APAC region traded in a slightly weaker mood. Chinese indices recorded sizable declines, which negated part of the rebound seen recently....
تتداول مؤشرات وول ستريت على ارتفاع طفيف في بداية أسبوع جديد. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4%، بينما...
Wall Street indices trade a touch higher at the start of a new week. S&P 500 gains 0.1%, Dow Jones trades flat while Nasdaq and Russell 2000 advance...
كانت التحركات في سوق الذهب محصورة إلى حد كبير في نطاق تداول يتراوح بين 2015 دولارًا و2035 دولارًا للأونصة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. بينما تمكن الثيران...
Moves on the GOLD market have been largely confined to the $2,015 - $2,035 per ounce trading range over the past three weeks. While bulls managed to push...
انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) بنحو 4٪ اليوم، مدفوعة ببيانات جديدة عن الإنتاج والطلب في الولايات المتحدة. تستمر NATGAS أيضًا في التعرض...
US natural gas futures (NATGAS) are plunging around 4% today, driven by new data on US production and demand. NATGAS also continues to be pressured by...
تم تداول اليورو مقابل الين الياباني في اتجاه صعودي مؤخرًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التصحيح المستمر دفع الزوج إلى ما دون منطقة الدعم الرئيسية في منطقة...
EURJPY has been trading in an uptrend recently. However, it should be noted that the ongoing correction has pushed the pair below a key support zone in...
بدأت أسعار النفط تداولات الأسبوع الجديد على ارتفاع بعد غارة بطائرة بدون طيار على موقع عسكري أمريكي في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبينما يتم استهداف...
Oil prices launched new week's trade higher following drone strike on the US military outpost in Jordan over the weekend. While US forces in the Middle...
افتتحت وول ستريت دون تغيير يذكر فشل US100 في رسم قاع أدنى في الاتجاه الهبوطي على المدى القصير تقفز SoFi Technologies بعد الإعلان عن أرباح ربع سنوية يتم...
Wall Street opens little changed US100 fails to paint a lower low in short-term downtrend SoFi Technologies jumps after reporting quarterly profit Wall...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الأخبار الإيجابية ممكن ان تدعم تثبيت الفائدة في شهر مارس أسبوع إعلان أرباح أكبر شركات التكنلوجيا
شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضًا طفيفًا في بداية الأسبوع نتائج Ryanair تعكر المعنويات في قطاع الطيران تنخفض أسهم باير بشكل حاد بعد حكم المحكمة الجديد الوضع...
European markets slightly down at the start of the week Ryanair results sour sentiment in airline sector Bayer drops sharply after new court ruling Overall...
