تراجع اليورو مقابل الدولار: تأثير البيانات الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة
للأسبوع الثاني على التوالي، واصل اليورو انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من المكاسب التي حققتها مؤشرات وول ستريت. أدت البيانات الاقتصادية الإيجابية...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
For the second consecutive week, the euro has continued to depreciate against the US dollar, despite the gains in Wall Street indices. The positive...
معاينة الاحتياطي الفيدرالي هناك أيضًا اجتماعان رئيسيان للبنك المركزي ومجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية التي تستحق المشاهدة. وسيعلن بنك...
Federal Reserve preview There are also two major central bank meetings and a raft of economic data that is worth watching. The Fed will announce interest...
كان افتتاح الأسهم الأوروبية مختلطًا يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر FTSE 100، لكن مؤشر Eurostoxx انخفض. شهدت شركة الطيران الرائدة في أوروبا "ريان إير"...
It’s been a mixed open for European stocks on Monday, as the FTSE 100 is higher, but the Eurostoxx index has slipped. Europe’s flagship no...
ترتفع أسعار النفط بسبب مجموعة من العوامل التي تؤثر على العرض والطلب. وقد أدى النمو الاقتصادي الإيجابي في الولايات المتحدة وإجراءات التحفيز الصينية إلى...
Oil price ticks higher due to a combination of factors impacting both supply and demand. Positive US economic growth and Chinese stimulus measures have...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح جلسة نقدية أقل قليلاً في أوروبا. التقويم الكلي اليوم خفيف جدًا، والإصدار الوحيد الذي يستحق اهتمام السوق العالمية هو مؤشر...
Futures indicate a slightly lower cash session opening in Europe. Today's macro calendar is quite light, with the only publication worth global market...
تسجل مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة صعودية معتدلة. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.77%، وارتفع مؤشر S&P ASX 200 الأسترالي...
Stock indices in the Asia-Pacific region are recording a moderately bullish session. The Japanese Nikkei 225 is trading up 0.77%, the Australian...
تسجل المؤشرات في وول ستريت حاليًا انخفاضات خلال اليوم. وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.43%، في حين انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 0.19%. تخسر أسهم Intel حاليًا...
Indexes on Wall Street are currently posting intraday declines. The Nasdaq is losing 0.43%, while the S&P500 is down 0.19%. Intel shares are currently...
يمكننا اليوم أن نتعلم تعليقات من بوشي، المساعد الاقتصادي لبايدن، والمستشار الاقتصادي لـ WH، وعضو بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، لاول برينارد. وأشار محللو...
تميز الأسبوع الماضي في الأسواق المالية بالنشوة في السوق الصينية ونشر النتائج الفصلية لشركات وول ستريت. علاوة على ذلك، كان المستثمرون يراقبون عن كثب بيانات...
Today we could learn comments from Biden's Economic Aide Boushey and WH Economic Advisor, former Fed member, Laul Brainard. S&P Research analysts...
The last week on the financial markets was marked by euphoria in the Chinese market and the publication of quarterly results from Wall Street companies....
يتم تداول أكبر عملة مشفرة بالقرب من 41,800 دولار وتمكنت من إيقاف الزخم الهبوطي بالقرب من 39,500 دولار. ويتجلى التفاؤل أيضًا في قوائم العملات المشفرة الأصغر...
The largest cryptocurrency is trading near $41,800 and managed to stop the downward momentum, near $39,500. Optimism is also evident in the listings of...
