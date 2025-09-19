EURGBP - Recommendation from MUFG (26.01.2024)
MUFG has issued a recommendation for the EURGBP pair. MUFG recommends a short position on the pair with the following levels: Entry (market):...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
Credit Agricole has issued a recommendation for the EURUSD pair. Credit Agricole recommends a long position on the pair with the following levels: Entry...
شهد هذا الأسبوع سيلًا من إصدارات الأرباح وأخبار الشركات وحركة الأسعار، لذا قد يكون من المفيد تحليلها لمعرفة ما يحدث وما قد يستمر في دفع الأسواق في الأيام...
وول ستريت في مزاج مختلط في بداية جلسة الجمعة النقدية US2000 عند مستوى مقاومة مهم إنتل تنخفض بنسبة 11% بسبب توقعات ضعيفة للربع الأول من عام 2024 نتائج...
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة على أساس سنوي: 2.6% التوقعات 2.6%، السابق 2.6% شهريًا لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة:...
سنتعرف اليوم في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش على بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي. وهذا مقياس رئيسي من وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي....
من المقرر أن تنهي الأسواق الأوروبية الأسبوع على ارتفاع حيث يطغى اللون الأخضر في جميع أنحاء الأسواق الأوروبية يوم الجمعة. من المتوقع أن يغلق مؤشر Eurostoxx...
ارتفعت الأسواق الأوروبية خلال جلسة التداول يوم الجمعة النتائج المالية لشركة LVMH تدعم أسعار أسهم شركات قطاع السلع الفاخرة ارتفعت مؤشرات الأسهم...
اختتم اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المنعقد يومي 18 و19 ديسمبر 2023 بقرار الحفاظ على الوضع الراهن للسياسة النقدية. ويتضمن ذلك الاستمرار بمعدل فائدة...
في التقويم الاقتصادي اليوم، الحدث الوحيد والأكثر أهمية اليوم هو نشر تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت...
تشهد المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تصحيحًا طفيفًا. انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 1.35%، ومؤشر S&P ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.20%،...
