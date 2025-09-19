Morning Wrap (26.01.2024)
Indices in the Asia-Pacific region are experiencing a minor correction. The Japanese Nikkei 225 is down 1.35%, the Australian S&P ASX 200 loses...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
Indices in the Asia-Pacific region are experiencing a minor correction. The Japanese Nikkei 225 is down 1.35%, the Australian S&P ASX 200 loses...
جاء الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أقوى من المتوقع مع نمو بنسبة 3.3% بمعدل سنوي للربع الرابع من عام 2023، مع معامل انكماش عند 1.5% وتضخم نفقات...
U.S. GDP came in stronger than expected with growth of 3.3% at an annualized rate for Q4 2023, with deflator at 1.5% and PCE Core inflation at 2.0%....
جاء تقرير تقييم تقييم الأثر البيئي للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند -326 مليار قدم مكعب مقابل -318 مليار قدم مكعب المتوقعة. و -154 مليار قدم مكعب...
US natural gas EIA inventories report came in-326 bcf vs -318 bcf exp. and -154 bcf previously
ستعلن شركة التكنولوجيا العملاقة إنتل (INTC.US) اليوم عن نتائج الربع الرابع من عام 2023، بعد جلسة وول ستريت. تتوقع الصناعة أن مبيعات المعالجات قد تتجاوز...
Technology giant Intel (INTC.US) will report Q4 2023 results, today, after the Wall Street session. The industry expects that processor sales may be past...
أعلنت شركة International Business Machines (IBM) عن أرباح قوية في الربع الرابع، متجاوزة توقعات المحللين في كل من المحصلة النهائية والأعلى. وأصدرت الشركة...
International Business Machines (IBM) reported strong fourth-quarter earnings, beating analyst expectations on both the top and bottom lines. The company...
جاء مؤشر كانساس سيتي الفيدرالي عند -9 مقابل -3 المتوقعة. و -1 سابقًا (بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس: -17 مقابل -4 المتوقع). إنها قراءة ضعيفة أخرى من...
Kansas City Fed Index came in -9 vs -3 exp. and -1 previously (Manufacturing Kansas Fed: -17 vs -4 exp.). It's another weak reading from US, regional...
ارتفاع وول ستريت بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية وارتفاع قراءة طلبات إعانة البطالة. مكاسب US500 بنسبة 0.3% ما يقرب من 12% مكاسب على أسهم...
Wall Street gains after strong GDP data and higher jobless claims reading. US500 gains 0.3% Nearly 12% gains on IBM (IBM.US) shares, the company...
جاء تقرير تقييم تقييم الأثر البيئي للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند -326 مليار قدم مكعب مقابل -318 مليار قدم مكعب المتوقعة. و -154 مليار قدم مكعب...
قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة اليوم، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. كانت الوجبات الرئيسية التي خرجت من المؤتمر الصحفي هي كريستين...
The ECB decided to keep rates steady today, as was widely expected. The key takeaway from the press conference was Christine Lagarde who said that she...
بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة والودائع دون تغيير عند 4.5 و4% على التوالي، بدأت رئيسة البنك كريستين لاجارد المؤتمر الصحفي. البنك المركزي...
After ECB hold both interest and deposit rates unchanged at 4.5 and 4% respectively, chair Christine Lagarde starts press conference. ECB Lagarde The...
ندوى الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي هل تكفي مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا؟ ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يضغط على...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف: مطالبات البطالة الأولية: 214 ألفًا فعليًا؛ توقعات 200K. 189 ألفًا السابقة؛ متوسط...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم