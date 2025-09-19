BREAKING: higher than expected jobless claims 🛎
01:30 PM GMT, United States - Employment Data: Initial Jobless Claims: actual 214K; forecast 200K; previous 189K; Jobless Claims...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس ربع سنوي: 3.3% مقابل 2% المتوقعة. 4.9% سابقاً مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي: 1.5% مقابل 2.2%...
US GDP QoQ Advance: 3.3% vs 2% exp. 4.9% previously US GDP Price Index: 1.5% vs 2.2% exp. vs 3.6% previously US GDP Deflator: 1.5% vs 3.3% previously US...
The European Central Bank has decided to maintain interest rates at 4.5%, in line with analysts' expectations. Current: 4.5%; forecast: 4.50%;...
قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.5%، وذلك تماشيا مع توقعات المحللين. الحالي: 4.5%؛ التوقعات: 4.50%؛ سابقاً: 4.50%؛ المستوى...
انخفضت أسهم تيسلا (TSLA.US) بما يصل إلى 8% قبل افتتاح الجلسة في وول ستريت، بعد توقعات غير واضحة لعام 2024 فشلت في تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الطلب....
Tesla's shares (TSLA.US) are down by as much as 8% before the opening of the session on Wall Street, following unclear forecasts for 2024 that failed...
قبل قرار البنك المركزي الأوروبي، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية، وخاصة مؤشر داكس الألماني، انخفاضًا طفيفًا. يعد قرار سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي...
Before the European Central Bank (ECB) decision, European stock markets, particularly Germany's DAX, experienced a slight decline. The ECB's...
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي قليلاً قبل قرار البنك المركزي الأوروبي الأول لهذا العام. وبطبيعة الحال، من المؤكد بنسبة 100٪ تقريبًا أن البنك سيقرر...
EURUSD is up slightly ahead of the first ECB decision of the year. Of course, it is almost 100% certain that the bank will decide to keep interest rates...
وكما كان متوقعًا، قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى 45% من المستوى السابق البالغ 42.5%. وأضاف البنك في بيان بعد القرار أن أسعار الفائدة عند...
As expected, the CBRT decided to raise interest rates to 45% from the previous level of 42.5%. The bank added in a statement after the decision that interest...
قررت لجنة السياسة النقدية والاستقرار المالي التابعة للبنك المركزي النرويجي الحفاظ على سعر الفائدة عند 4.5%، مع توقعات بإبقائه عند هذا المستوى في المستقبل...
Norges Bank's Monetary Policy and Financial Stability Committee has decided to maintain the policy rate at 4.5%, with expectations to keep it at this...
09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال لشهر يناير: مؤشر المناخ: الفعلي 85.2؛ توقعات 86.7؛ السابق 86.3؛ التقييم الحالي:...
09:00 AM GMT, Germany - German Ifo Business Climate Index for January: Climate Index: actual 85.2; forecast 86.7; previous...
بينما نستعد لهذه الأحداث الرئيسية يوم الخميس، فإن العقود الآجلة للأسهم الأوروبية هي بحر من اللون الأحمر وتتراجع بعد المكاسب القوية يوم الأربعاء. لا تزال...
As we lead up to these key events on Thursday, European stock futures are a sea of red and are falling after strong gains on Wednesday. Futures are still...
