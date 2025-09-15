ارتفاع US100 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد وقف إطلاق النار 📈
نشهد حاليًا انتعاشًا قويًا في العقود الآجلة للمؤشرات، بل وفي المؤشرات نفسها، بفضل توقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران. أبرز هذه العقود هو مؤشر ناسداك...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
شهد اليوم الثاني من الأسبوع انتعاشًا قويًا في أسواق الأسهم الأوروبية والعالمية. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.15% اليوم، ليتداول عند حوالي 23,800 نقطة،...
شهدت عملة البيتكوين انتعاشًا قويًا، متجاوزةً مستوى 105,000 دولار أمريكي بعد أن تجاوزت موجة بيع مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع حاجز 100,000 دولار أمريكي،...
الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - توقعات الأعمال الألمانية لشهر يونيو: القراءة الفعلية 90.7؛ التوقعات 90.0؛ القراءة السابقة 88.9؛ التقييم...
أفادت إسرائيل برصدها صواريخ أُطلقت باتجاهها من إيران. ومع ذلك، لم يُلاحظ أي رد فعل ملحوظ في السوق. في غضون ذلك، أشار رئيس البرنامج النووي الإيراني إلى...
انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 2.5%، مصحوبة بانخفاضات ملحوظة في الذهب، وضعف الدولار الأمريكي، وانتعاش في عقود المؤشرات الآجلة في بورصات الأسهم العالمية...
سلطنة عُمان أصبحت أول دولة خليجية تقرّ ضريبة على دخل الأفراد، وذلك بعد أن أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا ببدء تطبيق الضريبة اعتبارًا من يناير 2028،...
الحدث الرئيسي لهذا اليوم هو بدء شهادة جيروم باول التي تستمر يومين أمام الكونغرس. سيدافع باول عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة...
أعلن الرئيس ترامب وقف إطلاق نار "شامل وكامل" بين إسرائيل وإيران، منهيًا ما وصفه بحرب استمرت 12 يومًا. وأشاد بالبلدين لشجاعتهما وذكائهما. جاء...
لم يشهد الوضع في الشرق الأوسط تصعيدًا كاملاً بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف البنية التحتية النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي. أطلقت إيران ما...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:10 مساءً بتوقيت دبي وول ستريت تغض الطرف عن الشرق الأوسط هل روسيا ستزيد التجارة مع الصين؟ الفيدرالي حذر، لكنه...
في الدقائق الأخيرة، ظهرت معلومات حول هجوم محتمل على قاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تستضيف طائرات أمريكية وبريطانية بالإضافة إلى قوات عسكرية قطرية. وتشير...
تفاؤل واسع النطاق في المؤشرات الأمريكية الرئيسية أسهم السلع الاستهلاكية تقود المكاسب تسلا تتفوق على أسهم ماج 7 في أول ظهور لسيارات الأجرة الآلية افتتحت...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 52.0,...
تشهد أسواق الأسهم الأوروبية تراجعًا يوم الاثنين، حيث يراقب المستثمرون بقلق آخر المستجدات بشأن الصراع في الشرق الأوسط. وفي سوق النقد، انخفض مؤشر داكس الألماني...
أعلنت مجموعة الدار الإماراتية عن تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 3.5 مليارات درهم أي حوالي 953 مليون دولارضمن مشروعي "شاطئ فاهد ريزيدنسز" و"شقق...
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع سعر الديزل محليًا بنسبة تقارب 44%، ليصل إلى 1.66 ريال للتر مقارنة بـ 1.15 ريال/لتر الذي كان معمولًا به منذ بداية عام...
قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك "، سلطان الجابر، إن شركة النفط الإماراتية تتطلع إلى زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي...
يبدو أن المخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة محورية لتجارة/نقل النفط، مستبعدة في الوقت الحالي، فحتى في حال إغلاق جزء منه، وهو جزء من المياه الإقليمية...
