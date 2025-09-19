كيف تؤثر المشاكل الجيوسياسية على أسعار الغاز الطبيعي؟
أثارت الأحداث الجيوسياسية حول العالم مخاوف بشأن أسعار الغاز، مما يعيد إلى الأذهان عام 2022 عندما كانت أوروبا قلقة بشأن الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي....
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
Geopolitical events around the world have sparked concerns about gas prices, recalling 2022 when Europe worried about relying on Russian gas supplies....
ارتفعت الأسواق الأوروبية خلال جلسة التداول يوم الأربعاء تدعم إعلانات بنك الصين الشعبي تقييمات شركات السلع الفاخرة ارتفاع SAP على خلفية موجة من التوقعات...
European markets gain during Wednesday's trading session PBoC announcements support valuations of luxury goods companies SAP gains on wave of...
لدى Netflix (NFLX.US) بالفعل ما يقرب من 261 مليون اشتراك في البث المباشر وأضافت 13 مليون مستخدم جديد، في الربع الأخير من عام 2023. وبذلك، فقد تجاوزت توقعات...
Netflix (NFLX.US) already has nearly 261 million streaming subscriptions and added 13 million new users, in the last quarter of 2023. In doing so, it beat...
تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة قد ينتعش مرة أخرى في يناير، بعد مبيعات التجزئة الضعيفة في نهاية العام الماضي....
PMI surveys suggest that the UK’s service sector could bounce back in January, after dismal retail sales at the end of last year. The service sector...
مؤشرات مديري المشتريات فلاش في المملكة المتحدة (يناير) التصنيع: 47.3 مقابل التصدير. 46.7 (السابق 46.2) الخدمات: 53.8 مقابل إكسب. 53.2 (السابق...
UK Flash PMIs (Jan) Manufacturing: 47.3 vs. Exp. 46.7 (Prev. 46.2) Services: 53.8 vs. Exp. 53.2 (Prev. 53.4) Composite: 52.5 vs. Exp. 52.2...
كانت القراءات السريعة لمؤشرات مديري المشتريات مفاجئة، حيث ارتفعت القيم بالنسبة للصناعة وأسوأ بالنسبة لقطاع الخدمات. ويشير التعليق على التقارير إلى أنه...
Flash PMIs readings surprised, with values higher for industry and worse for the services sector. The commentary on the reports indicates that France is...
أعلن محافظ بنك الشعب الصيني (PBoC) اليوم عن نيته خفض نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) بمقدار 50 نقطة أساس في 5 فبراير، مما عزز التفاؤل في السوق الصينية بعد...
The PBoC Governor today announced his intention to cut the reserve requirement ratio (RRR) by 50 basis points on 5 February, reinforcing optimism in the...
استمر انتعاش المؤشرات الصينية اليوم، مع مكاسب عملة CHN.Cash الصينية حاليًا بما يقرب من 2% على أساس يومي. هذه الزيادات هي في الأساس نتيجة لتراجع الانخفاضات...
The rebound in the Chinese indices has continued today, with China's CHN.Cash currently gaining nearly 2% on an intraday basis. The increases are mainly...
تم تداول الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمشاعر متباينة، كما هو الحال في الولايات المتحدة خلال جلسة الأمس. ارتفعت معظم المؤشرات الصينية، بينما خسر...
Equities in the APAC region traded in mixed sentiment, similar to the US during yesterday's session. Chinese indices mostly gained, while Japan's...
تم تداول الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمشاعر متباينة، كما هو الحال في الولايات المتحدة خلال جلسة الأمس. ارتفعت معظم المؤشرات الصينية، بينما خسر...
