Morning wrap (24.01.2024)
Equities in the APAC region traded in mixed sentiment, similar to the US during yesterday's session. Chinese indices mostly gained, while Japan's...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
Netflix تنهي عام 2023 بنمو قوي أعلنت Netflix عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023، والتي كانت إيجابية للغاية، بالنظر إلى المقاييس الرئيسية لشركة...
In after-market trading, Netflix shares are higher by more than 7% after the company reported Q4 earnings. It signed up 13.1mn customers in Q4, which is...
Netflix Finishes 2023 with Strong Growth Netflix announced its fourth-quarter 2023 financial results, which were strongly positive, looking at key metrics...
Strong rebound in Chinese equities (indices up as much as 3-4%) following news that state-controlled companies are to use up to US$300bn of foreign...
We are seeing a very interesting situation on US100. After the strong rise that was associated with TSMC and then Nvidia, attention now shifts to Fed action...
During Tuesday's session, we can observe the strength of the dollar in the broad market. The quotations of the AUDUSD currency pair are losing more...
Shares of 3M Co. (MMM.US) are losing more than 10% in today's session, after the company's 2024 earnings forecast turned out to be more conservative...
Danske Bank has issued a recommendation for the GBPUSD pair. Danske Bank recommends a short position on the pair with the following levels: Entry...
This morning we saw gains on the EURUSD pair, which could be related to the expectation of less global risk after assurances from Chinese authorities of...
Richmond Fed: Jan Manufacturing Index -15 Vs Dec -11. Forecast -6. The Richmond Fed composite index is at the lowest since the pandemic. Source:...
Wall Street in mixed mood at the start of Tuesday's cash session US2000 at important resistance level JPMorgan cuts recommendation on...
النفط: ارتفعت أسعار النفط لتبدأ الأسبوع استجابة لقضايا العرض المحتملة المتعلقة بالوضع في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط قد يؤدي هجوم بطائرة بدون...
