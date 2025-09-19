Commodity wrap - Oil, gas, gold, coffee (23.01.2024)
Oil: Oil prices rose to start the week in response to potential supply issues related to the situation in eastern Europe and the Middle East A...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تستمر عملة البيتكوين في فقدان قيمتها لليوم الآخر على التوالي، حيث تجاوز الانخفاض اليوم 1.60%. اخترق سعر البيتكوين مقاومتين رئيسيتين عند 40,000 دولار أمريكي...
Bitcoin continues to lose value for another consecutive day, with today's decline exceeding 1.60%. Bitcoin's price has broken through two key resistances...
ستفتح أكبر منصة بث مباشر في العالم Netflix (NFLX.US) تقليديًا موسم الأرباح للشركات الأمريكية الكبرى. ويتوقع السوق بشكل أساسي نمو عدد المشتركين وتحسين صافي...
The world's largest streaming platform Netflix (NFLX.US) will traditionally open the earnings season for major U.S. companies. The market mainly expects...
كان تداول سوق الأسهم الألمانية يوم الثلاثاء على انخفاض طفيف بعد افتتاح السوق الإيجابي في البداية. افتتح مؤشر داكس مرتفعا بنسبة 0.50% عند 16850 نقطة لكنه...
On Tuesday, the German stock market was trading slightly lower after an initially positive market open. The DAX opened 0.50% higher at 16850 points but...
حقق مؤشر S&P 500 في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا جديدًا في نهاية الأسبوع الماضي، مدفوعًا إلى حد كبير بأسماء التكنولوجيا الكبرى مثل Nvidia وMicrosoft. نشهد...
The S&P 500 in the US made a fresh record high at the end of last week, largely driven by big tech names like Nvidia and Microsoft. This week we...
قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة وتعليقات المحافظ حافظ بنك اليابان (BoJ) على إعدادات سياسته النقدية فائقة التيسير، وهي خطوة كانت متوقعة على...
The pound popped higher on Tuesday morning after the UK’s public sector borrowing figure for December was released. The market was expecting borrowing...
BoJ Interest Rate Decision and Governor Commentary The Bank of Japan (BoJ) maintained its ultra-easy monetary policy settings, a move that was widely...
التقويم الاقتصادي اليوم خفيف بسبب الأحداث الهامة. قد تكون التقارير الوحيدة الجديرة بالملاحظة هي البيانات الواردة من نيوزيلندا وأستراليا، حيث سيتم نشر بيانات...
Today's economic calendar is light on significant events. The only reports worth noting may be data from New Zealand and Australia, where quarterly...
تنتعش المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء السوق اليابانية. ارتفعت المؤشرات الصينية، بما في ذلك HSCI وHSI، بأكثر من 3.20%. كان...
Indices in the Asia-Pacific region are rebounding, except for the Japanese market. Chinese indices, including HSCI and HSI, are gaining over 3.20%. The...
ارتفع الجنيه الاسترليني صباح يوم الثلاثاء بعد صدور رقم اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر. وكانت السوق تتوقع أن يصل الاقتراض إلى 11.2 مليار...
المؤشرات الأمريكية تسجل مكاسب طفيفة، لتمحو أرباحًا أكبر عند افتتاح الجلسة. وارتفع US500 بنسبة 0.15% وUS100 بنسبة 0.10%. وعلى الرغم من ذلك، يتم تداول...
US indices record slight gains, erasing larger profits at the session's opening. US500 is up 0.15% and US100 0.10%. Despite this, both indices...
