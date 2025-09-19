التقويم الاقتصادي: مؤشر كونفرنس بورد للمؤشرات الرائدة في دائرة الضوء في السوق
افتتحت المؤشرات الأوروبية مرتفعة على الرغم من الانخفاضات في الصين مؤشر مجلس المؤتمر من الولايات المتحدة تقارير أرباح يونايتد إيرلاينز (AAL.US) ولوجيتك...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
افتتحت المؤشرات الأوروبية مرتفعة على الرغم من الانخفاضات في الصين مؤشر مجلس المؤتمر من الولايات المتحدة تقارير أرباح يونايتد إيرلاينز (AAL.US) ولوجيتك...
European benchmarks open higher despite declines in China Conference Board index from the US United Airlines (AAL.US) and Logitech (LOGI.US) Q4...
It’s a fairly quiet start to the week for markets, with few data releases on Monday. So far, futures markets are pointing to a positive open for...
أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير عند 3.45% و4.25% على التوالي. سجل مؤشر هانغ سنغ (HSI) جلسة كئيبة أخرى وانخفض بشكل...
The Central Bank of China kept one-year and five-year rates unchanged, at 3.45% and 4.25%, respectively. The Hang Seng Index (HSI) recorded another...
إنها بداية هادئة إلى حد ما للأسبوع بالنسبة للأسواق، مع صدور القليل من البيانات يوم الاثنين. حتى الآن، تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح إيجابي لأسواق...
كانت جلسة التداول الأخيرة لهذا الأسبوع في الأسواق الأوروبية والأمريكية إيجابية. سجلت مؤشرات الأسهم في الغالب مكاسب خلال اليوم، متأثرة إلى حد كبير بالبيئة...
The last trading session of the week in European and US markets is positively. Stock indexes mostly posted intraday gains, largely influenced by...
جلبت الأيام الأخيرة تصحيحًا في سوق العملات المشفرة. بالنظر من الناحية الفنية إلى ثاني أكثر العملات الرقمية شيوعًا - الإيثريوم، فقد تم اختراق مستوى فني...
Recent days bring a correction in the cryptocurrency market. Looking technically at the second most popular digital currency - Ethereum, a key technical...
تميز الأسبوع الماضي في الأسواق المالية بتعزيز الدولار الأمريكي وعمليات بيع العملات المشفرة. يبدو أن العوامل المحتملة التي تسبب التقلبات في السوق ستكون...
Last week in the financial markets was marked by a strengthening of the US dollar and a sell-off in cryptocurrencies. It seems that the potential factors...
يتم تداول العملات المشفرة في جلسة أضعف أخرى اليوم، مع استقرار عملة البيتكوين في منطقة 40,000 دولار. على الرغم من أن سعر BTC قد انتعش الآن إلى 40,500 دولار،...
Cryptocurrencies are trading another weaker session today, with Bitcoin settling in the $40,000 area. Although the price of BTC has now rebounded to $40,500,...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع، ولكن تم مسح بعض الاتجاه الصعودي بسرعة إلى حد ما يسجل US30 ارتفاعًا بنسبة 0.3% ويؤدي أداءً أفضل من US500 يستمر مصنعو...
Wall Street opens higher, but some of the upside was erased rather quickly US30 records 0.3% rally and performs better than US500 Chip manufacturers...
Stocks have been mixed at the end of the week, as the market recalibrates its expectations for interest rate cuts after push back from Fed and ECB members....
المشاعر الأولية لجامعة ميشيغان: 78,7 مقابل 70,1 إكسب. و60.9 سابقًا التوقعات الأولية: 75.9 مقابل 67 متوقعة. و67.4 سابقا الحالة...
Univeristy Michigan Sentiments prelim: 78,7 vs 70,1 exp. and 60.9 previously Expectations prelim: 75.9 vs 67 exp. and 67.4 previously Condition prelim:...
تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، اليوم عن السياسة النقدية الأمريكية. يمكننا أن نقرأ تصريحاته على أنها متشائمة إلى حد ما، بالنظر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم