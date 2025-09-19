Fed Goolsbee comments US monetary policy 💵 EURUSD gains slightly
Chicago Federal Reserve chair, Austan Goolsbee spoke today on US monetary policy. We can read his remarks as rather dovish, looking at the tone of previous...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بيانات مبيعات التجزئة في كندا لشهر نوفمبر: الفعلي -0.2% شهريًا (المتوقعة 0%، السابقة 0.7%، المعدلة 0.5%) في نوفمبر، انخفضت مبيعات...
Canada retail sales data for November: MoM Actual -0.2% (Forecast 0%, Previous 0.7%, Revised 0.5%) In November, retail sales in Canada...
يكتسب مؤشر US100 حوالي 0.8% اليوم، لكنه وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية اليومية الجديدة بالقرب من 17240 نقطة! وكانت المكاسب مدفوعة بعودة المشاعر الإيجابية...
The US100 is gaining around 0.8% today, but it is off to new daily historic highs near 17240 points! The gains have been motivated by the return of positive...
واصل مؤشر DAX (DAX 40) استقراره يوم الجمعة، بعد الاتجاه الإيجابي الذي حددته وول ستريت. وشهد منتصف اليوم ارتفاعا طفيفا للمؤشر الألماني الرئيسي بنسبة 0.11%...
DAX (DAX 40) continued its stabilization on Friday, following a positive trend set by Wall Street. Midday saw the leading German index slightly up by 0.11%...
UK retail sales fell more than expected in December, and were down 3.3% excluding auto fuel, compared with November. This suggests that wet weather, higher...
ظل التضخم الأساسي في اليابان في ديسمبر أعلى من هدف بنك اليابان (BOJ) البالغ 2٪ لكنه أظهر تباطؤًا للشهر الثاني على التوالي، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان...
Japan's core inflation in December remained above the Bank of Japan's (BOJ) 2% target but showed a slowdown for the second consecutive month, reinforcing...
انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر، وانخفضت بنسبة 3.3% باستثناء وقود السيارات، مقارنة بشهر نوفمبر. ويشير هذا إلى أن الطقس...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر: مبيعات التجزئة: -3.2% فعليًا على أساس شهري؛...
تقرير التضخم من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية مبيعات التجزئة من المملكة المتحدة وكندا بيانات مؤشر أسعار المنتجين من سويسرا وألمانيا يتضمن...
07:00 AM GMT, United Kingdom - Retail Sales Data for December: Retail Sales: actual -3.2% MoM; forecast -0.5% MoM; previous 1.4%...
Inflation Report from the University of Michigan in the USA Retail Sales from the UK and Canada PPI Data from Switzerland and Germany Today's...
يتم تداول مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء المؤشرات الصينية، في معنويات إيجابية بعد أن أغلقت المؤشرات الأمريكية بمكاسب قوية يوم أمس. ارتفع مؤشر...
Asia-Pacific indexes, except for Chinese indexes, are trading in a positive sentiment after US indexes closed with solid gains yesterday....
كان أداء سوق الأسهم سيئًا منذ بداية هذا العام بسبب انخفاض التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام. واليوم، كانت المكاسب في الولايات المتحدة مدفوعة بقطاع...
The stock market has been doing poorly since the beginning of this year due to a drop in expectations for interest rate cuts this year. Today, gains...
