الهدوء الذي يعقب العاصفة، هل سيوفر محافظو البنوك المركزية الوضوح؟
كان هناك بعض الاستقرار في الأسواق خلال الليل بعد هزيمة يوم الأربعاء التي شهدت انخفاض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.5٪ تقريبًا، وانخفض مؤشر Eurostoxx بنسبة 1٪ تقريبًا،...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
There has been some stabilization in the markets overnight after Wednesday’s rout that saw the FTSE 100 drop nearly 1.5% the Eurostoxx index fall...
عاد الين الياباني (JPY) مؤخرًا إلى الاتجاه الهبوطي بعد انتعاش ديناميكي في نهاية العام. على الرغم من تعافي الين الياباني بشكل طفيف اليوم، إلا أن التوقعات...
Japanese Yen (JPY) has recently returned to a downward trend after a dynamic rebound at the end of the year. Although the JPY is slightly recovering today,...
بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي مؤشر النشاط الاقتصادي الإقليمي في الولايات المتحدة الأمريكية...
US Labor Market Data Publication of the ECB Meeting Minutes Regional Economic Activity Indicator in the USA (Philadelphia Fed Manufacturing...
تشهد المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. انتعشت المؤشرات الصينية قليلاً من الخسائر العميقة الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 0.50-0.60%. يتم...
Indexes in the Asia-Pacific region are experiencing a mixed session. Chinese indexes are slightly rebounding from recent deeper losses, gaining 0.50-0.60%....
The December inflation data for the UK was stronger than expected. UK price growth picked up in December, in line with rising inflation rates in the US...
تواصل مؤشرات وول ستريت والأوروبية اتجاهها الهبوطي، مدفوعة بالارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي تجاوزت اليوم حاجز 4.1٪...
Wall Street and European indexes continue their downward trend, driven by a sharp rise in the yields of US 10-year Treasuries, which today exceeded...
أصدرت وزارة الصناعة الصينية مسودة مبادئ توجيهية لتوحيد صناعة الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت رويترز. وقد أثرت هذه الخطوة على أسهم شركات التكنولوجيا الصينية...
China's industry ministry has released draft guidelines to standardize the artificial intelligence industry, as reported by Reuters. This move has...
يواصل الذهب موجة هبوطية لمدة يومين تغذيها الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي تجاوزت حاجز 4.1٪ اليوم (أعلى مستوى منذ النصف الأول...
Gold extends a 2-day downward wave fuelled by a sharp rise in US 10-year yields, which broke above the 4.1% barrier today (the highest since the first...
يستمر ضغط البيع في وول ستريت عند افتتاح السوق بيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة استمرت أسهم Spirit Airlines (SAVE.US) في الانخفاض،...
Wall Street selling pressure continues at the market open strong US retail sales data Spirit Airlines (SAVE.US) shares continued to decline,...
جاءت قراءة مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر عند 0.6% مقارنة بالشهر السابق مقابل التوقعات. 0.4% متوقعة. و0.3% سابقاً مبيعات التجزئة...
