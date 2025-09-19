BREAKING: US retail sales higher than expected 💥US100 loses
US retail sales reading for December came in 0.6% MoM vs exp. 0.4% exp. and 0.3% previously US core retail sales MoM: 0.4% vs 0.2% exp and 0.2% previously US...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تفقد الأسواق الأوروبية قوتها خلال جلسة الأربعاء البيانات الكلية الضعيفة من الصين تفسد المعنويات في سوق الأزياء الأوروبية يقع Geberit بعد نشر النتائج...
European markets lose ground during Wednesday's session Weak macro data from China spoils sentiment in European fashion market Geberit...
قد يواجه اليورو مقابل الدولار الأميركي تقلبات متزايدة اليوم بعد أن يعرف المستثمرون المزيد من القراءات الكلية من الولايات المتحدة، في فترة ما بعد الظهر....
EURUSD may experience increased volatility today after investors learn more macro readings from the US, in the afternoon. Attention will focus mainly on...
عضو البنك المركزي الأوروبي لاجارد من المحتمل جدًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول الصيف. التضخم ليس حيث ينبغي أن يكون. لن...
ECB Lagarde It is highly likely that the ECB will cut rates by summer Inflation is not where it should be Will not comment on markets Too...
منطقة اليورو، التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك (ديسمبر 2023): 2.9% المتوقع: 2.9% سابقًا: 2,9% مؤشر أسعار المستهلك شهريًا: 0.2% المتوقع: 0.2% سابقًا:...
Eurozone, final CPI inflation (December 2023): 2.9% Expected: 2.9% Previously: 2,9% CPI m/m: 0.2% Expected: 0.2% Previously: -0,6% Core CPI y/y:...
تفقد الأسواق الأوروبية قوتها خلال جلسة الأربعاء البيانات الكلية الضعيفة من الصين تفسد المعنويات في سوق الأزياء الأوروبية يقع Geberit بعد نشر النتائج...
ارتفع نمو الأسعار في المملكة المتحدة في ديسمبر/كانون الأول، وذلك تماشياً مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء أوروبا. وبلغت الوتيرة...
افتتحت سوق الأسهم الأوروبية على انخفاض بعد عمليات بيع قوية للمؤشرات في الصين بيانات التضخم النهائية لشهر ديسمبر من منطقة اليورو (10 صباحًا بتوقيت...
European stock market opens lower after strong index sell-off in China Final inflation data from the Eurozone (10 AM GMT) for December Retail...
UK price growth picked up in December, in line with rising inflation rates in the US and across Europe. The monthly pace of headline CPI was 0.4%, the...
وصل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة (ديسمبر 2023) إلى 4% على أساس سنوي مقابل 3.9% متوقعة. و3.8% سابقًا (0.4% شهريًا مقابل 0.2%...
نما الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الرابع بنسبة 5.2% على أساس سنوي مقابل التوقعات البالغة 5.3% على أساس سنوي. وفي وقت سابق كان 4.9% على أساس...
CPI inflation from the United Kingdom (December 2023) came in 4% y/y vs 3.9% exp. and 3.8% previously (0.4% MoM vs 0.2% exp. and -0.2% previously) Core...
China's Q4 GDP grew by 5.2% y/y against expectations of 5.3% y/y. Earlier it was 4.9% y/y Quarterly growth was 1.0% y/y, in line with expectations...
انخفضت سلسلة القراءات الكلية المرتقبة من الاقتصاد الصيني إلى ما دون التوقعات مرة أخرى، مما أدى إلى عمليات بيع قوية في البورصة الصينية. ونتيجة لذلك فقد...
A highly anticipated series of macro readings from the Chinese economy came below expectations once again, leading to a strong sell-off on Chinese...
