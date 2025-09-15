زوج EURUSD يوقف ارتداد الفجوة بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الفرنسي والألماني 💡
بيانات مؤشر مديري المشتريات الفرنسي: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي المقدر - لشهر يونيو: القيمة: 47.8 التوقعات: 50 السابق: 49.5 مؤشر مديري...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
لم يتفاعل سوق النفط إلا بشكل معتدل بعد عطلة نهاية أسبوع من التصعيد الحاد في صراع الشرق الأوسط. أولاً، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت نووية إيرانية،...
ارتفع النفط بنسبة 1% بعد التصعيد الأمريكي الإيراني. انخفض مؤشر US100 بنسبة 0.2%، ومؤشر DE40 بنسبة 0.22% قبل افتتاح جلسة التداول الأوروبية. من المقرر...
الموضوع الرئيسي لعطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي بداية جلسة يوم الاثنين، هو الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز. على...
تراجعت مؤشرات وول ستريت بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا عن خطط لتشديد لوائح التصدير الأمريكية لمعدات أشباه الموصلات الموجهة إلى مصانع كوريا...
انخفضت أسعار الكاكاو الآجلة اليوم بنحو 6%، مسجلةً أدنى مستوى لها في شهرين. ومرة أخرى، يُعزى سبب موجة البيع المكثفة والتقلبات الحادة إلى توقعات هطول أمطار...
علق عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توماس باركين، اليوم على وضع الاقتصاد الأمريكي والشركات. وفيما يلي تفصيل لتصريحاته. جاءت تصريحاته أكثر تشددًا من تصريحات...
شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا للمستثمرين، مدفوعًا بتقارير الاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية. من المتوقع أن يظل الأسبوع المقبل مشحونًا بالتوترات الجيوسياسية،...
تخلت شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات الكبرى عن مكاسب التداول المبكر بعد صدور تقرير يفيد بأن وزارة التجارة الأمريكية تخطط لإلغاء الإعفاءات التي تسمح لشركات...
توقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027 مؤكدا ان القطاعات...
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، خلال مؤتمر آسيا للطاقة في كوالالمبور ، إنّه لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز في أوقات...
ارتفعت أسهم وول ستريت بعد تصريحات والر المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي. انخفضت أسهم أكسنتشر على خلفية نتائج متباينة للربع الثالث. افتتحت الأسهم...
الساعة 03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر القيادة لشهر مايو: الفعلية -0.1% على أساس شهري؛ المتوقعة -0.1% على أساس شهري؛ السابقة -1.0%...
علق والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على السياسة النقدية الأمريكية والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز....
مع اشتداد الصراع بين إيران وإسرائيل خلال يونيو 2025، ارتفع مستوى القلق على أسواق الطاقة العالمية، وتزايد الخوف من تعطّل محتمل لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع لشهر يونيو: المؤشر الرئيسي: الفعلي -4.0؛ المتوقع...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير ارتفاع شهرية في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات...
وفقًا لرويترز، أشار مسؤول إيراني كبير إلى أن "إيران مستعدة لمناقشة قيود تخصيب اليورانيوم". بعد هذا التقرير، ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية،...
واصلت دولة الإمارات ترسيخ موقعها ضمن أكبر 10 دول في العالم جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، باستقطابها خلال العام 2024، أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة...
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث تفاعل المستثمرون بإيجابية مع تصريحات ترامب التي أشارت إلى ضبط النفس فيما يتعلق بالتدخل الأمريكي المحتمل...
