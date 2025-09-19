ملخص يومي: الذهب يقترب من 2000 دولار، وانخفاض حاد في اليورو مقابل الدولار الأميركي
شهدت مؤشرات الولايات المتحدة جلسة مختلطة. شهد افتتاح الجلسة النقدية انخفاضات بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، أعقبها انتعاش طفيف. عادت ضغوط البيع...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
US indexes had a mixed session. The opening of the cash session saw declines after the long weekend, followed by a slight rebound. Selling pressure...
انخفضت الأسهم في جميع المجالات يوم الثلاثاء والمحرك الرئيسي هو إعادة تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة. قلصت السوق احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في...
Stocks are lower across the board on Tuesday and the key driver is the revaluation of rate cut expectations. The market has scaled back the prospects for...
يسجل اليورو دولار انخفاضات، وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى احتمال أقل من 60% لخفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، مقارنة...
The Eurodollar is recording declines, and futures contracts on US interest rates indicate less than a 60% chance of a Fed interest rate cut in March, compared...
المؤشرات الأمريكية تخسر عند افتتاح الجلسة النقدية كان أداء المؤشر الإقليمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك سيئًا للغاية يبدأ اليوم الثاني...
US indexes lose at the opening of the cash session NY Fed regional index performs very poorly The second day of the week starts with worse moods...
بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في كندا لشهر ديسمبر على أساس سنوي 3.4% (تماشيًا مع التوقعات)، مقارنة بـ 3.1% في نوفمبر. وعلى أساس...
النفط: تؤدي التوترات الجيوسياسية بالقرب من البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار سوق النفط ترتفع معدلات نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا بشكل ملحوظ،...
يتداول بنك جولدمان ساكس (GS.US) ومورجان ستانلي (MS.US)، اللذان يستمدان أرباحهما إلى حد كبير من الأنشطة الاستثمارية، بارتفاع متواضع بنسبة 1.7٪ اليوم في...
The year-over-year CPI inflation in Canada for December was 3.4% (in line with expectations), compared to 3.1% in November. On a monthly basis, there...
Oil: Geopolitical tensions near the Red Sea are pushing up oil market prices Rates for transporting goods from Asia to Europe are rising significantly,...
Goldman Sachs (GS.US) and Morgan Stanley (MS.US), which largely derive their profits from investment activities, are trading up a modest 1.7% today in...
تنخفض الأسواق الأوروبية خلال جلسة الثلاثاء يخشى المستثمرون من انخفاض هوامش Hugo تقوم شركة Verbio بمراجعة توقعاتها للعام المالي الكامل 2023/24 الوضع...
European markets drop during Tuesday's session Investors fear a decline in Hugo Boss margins Verbio company revises forecast for...
توقعات استطلاع ZEW الألماني لشهر يناير: 15.2 (التوقيت الشرقي 11.7؛ السابق 12.8) - الوضع الحالي لمسح ZEW لشهر يناير: -77.3 (التقديري -77.0؛ السابق -77.1) -...
German ZEW SurveySentiment Expectations Jan: 15.2 (est 11.7; prev 12.8) - ZEW Survey Current Situation Jan: -77.3 (est -77.0; prev -77.1) - Eurozone...
يواصل الدولار الأمريكي قوته مقابل العملات الأخرى في البلدان المتقدمة. أدى خروج عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق حاجز 4% إلى الضغط على جلسة اليوم...
