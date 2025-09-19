نمو الأجور في المملكة المتحدة معتدل، حيث تبث شركة أوكادو بهجة عيد الميلاد
كانت بيانات الأجور دائمًا هي المقياس الذي يستحق المشاهدة في تقرير سوق العمل اليوم من المملكة المتحدة. ويراقب محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
كانت بيانات الأجور دائمًا هي المقياس الذي يستحق المشاهدة في تقرير سوق العمل اليوم من المملكة المتحدة. ويراقب محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم...
The U.S. dollar continues to strengthen against other currencies of developed countries. The departure of US 10-year yields above the 4% barrier put pressure...
The wage data was always going to be the metric worth watching in today’s labour market report from the UK. Central bankers around the world...
تشير العقود الآجلة إلى انخفاض افتتاح الجلسة النقدية الأوروبية يتحول الاهتمام إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك من كندا ستعلن أكبر البنوك في وول ستريت...
Futures point to lower opening of European cash session Attention turns to CPI data from Canada Wall Street's largest banks will report...
مؤشر أسعار المستهلك الألماني (شهر/شهر) ديسمبر F: 0.1% (تقديرات 0.1%؛ السابق 0.1%) - مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y) ديسمبر F: 3.7% (تقديرات 3.7%؛ سابق 3.7%) -...
German CPI (M/M) Dec F: 0.1% (est 0.1%; prev 0.1%) - CPI (Y/Y) Dec F: 3.7% (est 3.7%; prev 3.7%) - CPI EU Harmonised (M/M) Dec F: 0.2% (est 0.2%;...
معدل البطالة في منظمة العمل الدولية في المملكة المتحدة نوفمبر: 4.2% (4.2% سابقًا) - تغير التوظيف في نوفمبر: 73 ألفًا (50 ألفًا سابقًا) - متوسط الأرباح...
UK ILO Unemployment Rate Nov: 4.2% (prev 4.2%) - Employment Change Nov: 73K (prev 50K) - Average Weekly Earnings 3M (Y/Y) Nov: 6.5% (est 6.8%; prev...
تعرضت مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ لضغوط مع ارتفاع العائدات. وخسر مؤشر نيكاي 0.66%، وانخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 1.89% تقريبًا، وخسر مؤشر كوسبي 1.01%. تشمل...
APAC region indices came under pressure as yields rose. The Nikkei lost 0.66%, the Hang Seng was down nearly 1.89%, and the Kospi lost 1.01%. Highlights...
كانت بيانات الأجور دائمًا هي المقياس الذي يستحق المشاهدة في تقرير سوق العمل اليوم من المملكة المتحدة. ويراقب محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم...
نظرًا للاحتفال بيوم مارتن لوثر كينغ، كانت تقلبات السوق ضعيفة، مع تداول العقود الآجلة للسلع والمؤشرات الأمريكية وفق جدول زمني مختصر. انخفضت أسعار الغاز...
Due to the observance of Martin Luther King Day, market volatility was subdued, with commodity futures and US indices trading on a shortened schedule. Natural...
كان مؤشر US100 يسير في مسار تصاعدي منذ بداية عام 2023، وبلغ ذروته عند أعلى مستوياته على الإطلاق في ديسمبر قبل أن يتراجع مؤقتًا في أوائل يناير 2024. ومع...
The US100 has been on an upward trajectory since the start of 2023, peaking at new all-time highs in December before a temporary pullback in early January...
في نهاية ديسمبر، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي لفترة وجيزة فوق مستوى 1.1010، ليصل إلى قمة عند 1.1140. ومع ذلك، أثبتت هذه الحركة الصعودية أنها عابرة،...
At the end of December, EURUSD briefly increased above the 1.1010 level, reaching a peak of 1.1140. However, this upward movement proved to be fleeting,...
يظهر تباين ملحوظ بين الفضة والذهب على الرسم البياني الأسبوعي. أظهرت الفضة مرونة في مواجهة الانخفاضات الحادة، حيث استقرت فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع...
A notable divergence between silver and gold is evident on the weekly chart. Silver has demonstrated resilience against steeper declines, holding above...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم