هل يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس؟
هل يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس؟ تراجع في الغاز الطبيعي بسبب تحسن توقعات...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يتراجع سهم NATGAS بنسبة 6٪ في بداية الأسبوع بعد عودة الشتاء في نهاية الأسبوع. ستظل درجات الحرارة منخفضة هذا الأسبوع، ولكن في نهاية يناير وفبراير، من المتوقع...
DE40 يخسر 0.50% في الأسبوع الجديد وتستمر الإضرابات في ألمانيا بعد عطلة نهاية الأسبوع فهل يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات هذا...
يختبر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من الأسفل خط الدعم للاتجاه الصعودي الذي بدأ في منتصف عام 2021. إذا حافظ الدولار الكندي (CAD) على اتجاهه...
يتم تداول العقود الآجلة JAP225 على مؤشر Nikkei225 الرئيسي للأسهم اليابانية بارتفاع يزيد عن 1.2% اليوم، كما ارتفع المؤشر الفوري خلال الجلسة الآسيوية إلى...
شهدت العملات المشفرة انخفاضات كبيرة منذ يوم الجمعة الماضي، حيث وصل تصحيح البيتكوين من أعلى مستوياته بالقرب من 49000 دولار إلى أكثر من 15٪. ومع ذلك، فقد...
المؤشرات الأوروبية تكتسب مكاسب طفيفة تقارير التضخم من أوروبا عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية تشير العقود الآجلة للمؤشرات إلى افتتاح أعلى...
حزمة بيانات التضخم من السويد لشهر ديسمبر: مؤشر أسعار المستهلك الشهري الفعلي 0.7% (المتوقع 0.6%، السابق 0.3%) مؤشر أسعار المستهلك على...
تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. وانخفضت المؤشرات الصينية بنحو 0.30-0.80%. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.90%، وانخفض مؤشر Kospi...
