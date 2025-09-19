انتعاش النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، ولكن هل يمكنه تجنب الركود؟
وكان أحدث تقدير للناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة أقوى من المتوقع لشهر نوفمبر عند 0.3٪، مقابل انخفاض بنسبة 0.3٪ في أكتوبر. وكان معدل النمو...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تراجعت مؤشرات وول ستريت بعد قراءات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر. ومع ذلك، سيتم مسح حجم الانخفاضات إلى حد ما في نهاية الجلسة. يسجل مؤشر US500...
فرص تحقيق هدف التضخم هذا العام هي صفر. لا يرى فرصًا لخفض أسعار الفائدة في مارس. هناك حاجة إلى المزيد من العلامات على مزيد من الانخفاض في التضخم....
قدمت شركة Circle Internet Financial، وهي الجهة المصدرة للعملة المستقرة USDC، طلبًا سريًا لطرح عام أولي (IPO) في الولايات المتحدة. بدأ العام...
انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 0.50% اليوم بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. تنمو الشركة بسرعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تظل في صدارة المنافسين....
تفتح مؤشرات وول ستريت على ارتفاع في الغالب الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة تقفز بعد موافقة صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين شركة Chesapeake...
شركة Hewlett Packard Enterprise تستحوذ على شركة Juniper Networks انخفض سهم HPE بنسبة 9٪ تقريبًا بعد الإعلان يفترض سعر الاستحواذ قسطًا يزيد عن 30% كافحت...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الأسهم تستفيد من ضعف الدولار الأمريكي مخزونات النفط تضغط على أسعار الذهب الأسود
ارتفع سعر النفط اليوم بنسبة 2% تقريبًا، ويمكننا ربط نشاط المشترين اليوم بالتوتر المتزايد في منطقة الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى، لا تزال صورة الطلب الإجمالي...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): المتوقع: 3.2%, السابق: 3.1%, الفعلي: 3.4% مؤشر...
