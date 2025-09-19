DE40: مؤشر DAX يكافح من أجل الاتجاه مع انتظار المستثمرين بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 📌
يتم تداول أسواق الأسهم الأوروبية في أجواء معتدلة يبقى مؤشر داكس دون مستوى 16900 نقطة الإضرابات في ألمانيا تكتسب قوة تشهد أسواق الأسهم...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يتم تداول أسواق الأسهم الأوروبية في أجواء معتدلة يبقى مؤشر داكس دون مستوى 16900 نقطة الإضرابات في ألمانيا تكتسب قوة تشهد أسواق الأسهم...
يتم تداول ثاني أكبر عملة مشفرة بما يقرب من 3٪ اليوم بعد ارتفاع الأمس، والذي تجاوز خلاله ارتفاع البيتكوين بكثير. يمكننا ربط هذا في المقام الأول بالتكهنات...
من المقرر صدور تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش اليوم. ومن المتوقع أن يظهر التقرير...
Tesco and M&S delivered good market news ahead of the FTSE 100 open on Thursday, defying gloom about the UK consumer and the retail sector in general....
تشير العقود الآجلة الأوروبية للمؤشرات إلى افتتاح أعلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومطالبات البطالة (1:30 مساءً بتوقيت جرينتش) في دائرة اهتمام...
تبين أن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة الذي طال انتظاره كان مناسبًا لبيتكوين، حيث سمح المنظم بالطلبات من الصناديق التي تتقدم بطلب للحصول على صندوق...
ارتفع سعر البيتكوين مرة أخرى بشكل طفيف في البداية بعد الأخبار التي تفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) قررت السماح بطلبات Bitcoin ETF...
تعود مؤشرات وول ستريت إلى النمو بعد بداية غير مؤكدة للجلسة النقدية. يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.40% ويعود فوق مستوى 4800 نقطة، فيما يكسب مؤشر US100...
انخفضت أسعار NATGAS خلال جلسة اليوم بنسبة تزيد عن 4.82%، مما يلغي معظم المكاسب التي حققتها يوم أمس. ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم أمس بسبب درجات...
شهدت EchoStar (SATS.US)، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التكنولوجيا والاتصال، ارتفاعًا في أسهمها اليوم بنسبة تزيد عن 38٪ بعد الإعلان عن استكمال عملية...
03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات تقييم الأثر البيئي: إنتاج وقود نواتج التقطير: الفعلي -0.064 مليون؛ السابق 0.115 م؛ مخزون البنزين:...
تحافظ المؤشرات على معدل تذبذب أقل تحسبًا لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) غدًا Etsy يخسر بعد توصية من Goldman Sachs سمارت جلوبال (SGH.US) تحقق...
أسهم الشركة المصنعة واختبار الدوائر المتكاملة المستخدمة في صناعات السيارات والفضاء والطاقة، من بين أمور أخرى، Aehr Test Systems (AEHR.US) تخسر أكثر من...
الأسواق الأوروبية لا تزال تحت ضغط البيع ينتظر المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر غدًا من الولايات المتحدة BofA يعزز المعنويات حول شركة...
انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 2٪ اليوم وتحوم حاليًا حول مستوى 45000 دولار. نشاط المستثمر في اليوم الأخير من انتظار قرار SEC Bitcoin ETF منخفض جدًا. تشير...
