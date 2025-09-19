الأسهم اليابانية ترتفع إلى أعلى مستوى في 34 عامًا مع ضعف الين 📈
ارتفع المؤشران الرئيسيان في اليابان Nikkei 225 (JP225) وTopix إلى مستويات قياسية جديدة لم يشهداها منذ عام 1990، على الرغم من ضعف المعنويات بشكل ملحوظ خلال...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يعد الين الياباني أضعف عملة في مجموعة العشرة اليوم، بعد صدور بيانات نمو الأجور لشهر نوفمبر. وأظهر التقرير نمو الأرباح النقدية للعمالة بنسبة 0.2% فقط على...
كانت الأسهم اليابانية هي الأفضل أداءً حتى الآن في عام 2024. وارتفع مؤشر نيكاي بأكثر من 3% حتى الآن في عام 2024، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.25%...
تبدو الأسواق المالية ضائعة بعض الشيء مع وصولنا إلى منتصف الأسبوع، مع عدم وجود اتجاه واضح أو سرد واضح لدفع الأسواق. افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف،...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على انخفاض بيانات مخزون النفط الأمريكي قيد المراقبة بيانات المستوى الثاني من أوروبا تشير العقود...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات الأمس على انخفاض - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15%، كما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.42%، كما انخفض مؤشر Russell...
ارتفع سعر البيتكوين إلى 47,950 دولارًا أمريكيًا بعد أن نشر الملف الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على X معلومات غير مصرح بها حول موافقة صندوق...
وارتفع مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.3%، فيما سجل اليورو مقابل الدولار الأميركي انخفاضاً بنسبة 0.24% ويتداول حول مستوى 1.0925. وظل العائد على سندات...
دخلت Bitcoin منطقة مقاومة قوية تبلغ 47.000 دولارًا مرة أخرى قبل القرار النهائي لهيئة الأوراق المالية والبورصات غدًا بشأن Ark Invest و21 سهمًا من صناديق...
تعد Tesla (TSLA.US) بخسارة تصل إلى 2.7٪ هي الأسوأ أداءً بين شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم، ويمكننا أن نرى أن ذلك قد يكون بسبب انخفاض تقديرات النطاق بعد...
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) تجري محادثات في مراحلها الأخيرة للاستحواذ على شركة تصنيع معدات خدمات الخوادم والشبكات...
إن التصحيح في وول ستريت طويل الأمد، ولكنه ليس عنيفًا اليوم. US100 وUS500 يخسران 0.3% خسرت أسهم Hewlett Packard Enterprises (HPE.US) 8% بعد أنباء الاستحواذ...
أشار المؤسس المشارك لشركة Valkyrie Investments ورئيس قسم المعلومات الحالي، ستيفن ماكلورج، إلى بوابة الصناعة The Block أنه يتوقع الموافقة على الموافقات...
الأسواق الأوروبية تحت ضغط البيع يعلن كومرتس بنك أنه سيتم استرداد أسهم الخزينة المعاد شراؤها. البنوك الاستثمارية تراجع توصياتها للشركات الألمانية الوضع...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: 64.30- المتوقع: -65.00 الفعلي: 63.20- انخفض اليورو مقابل الدولار...
النفط المملكة العربية السعودية تقرر خفض أسعار تصدير النفط للدول الآسيوية إلى أدنى مستوياتها منذ 27 شهرًا. وقد تم تحديد السعر أعلى بمقدار 1.5 دولار...
كان من المفترض أن يجلب موسم الأعياد بعض البهجة لتجار التجزئة المحاصرين في المملكة المتحدة، ولكن بدلاً من ذلك أفاد اتحاد التجزئة البريطاني أن المبيعات على...
استأنفت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) ارتفاعها بعد توقف قصير يوم أمس. تظهر تنبؤات الطقس الجديدة لمدة 6 إلى 10 أيام للولايات المتحدة أنه من المتوقع...
وفقا لعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو، لن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى الانتظار حتى شهر مايو لاتخاذ قرار بشأن تغييرات أسعار الفائدة....
تتركز الأنظار على أسعار النفط يوم الاثنين، بعد انخفاض أسعار خام برنت بما يقرب من 4٪ في بداية الأسبوع. وكان المحرك هو المملكة العربية السعودية، التي أعلنت...
