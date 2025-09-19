مخطط لليوم - بيتكوين (09.01.2024)
تستمر العملات المشفرة والبيتكوين في جذب انتباه المستثمرين وتجربة تحركات الأسعار المتقلبة. تأمل الأسواق في الحصول على موافقة وشيكة على صندوق Bitcoin الفوري...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع اليورو ينخفض بعد تراجع الإنتاج الصناعي الألماني الميزان التجاري من كندا والولايات المتحدة تشير العقود...
سيصدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الألماني لشهر نوفمبر في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة شهرية في الإنتاج...
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات الأمس على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4%، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 2.2%، وارتفع مؤشر Russell 2000 للشركات...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت في الغالب اليوم - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.6%، بينما قفز مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة...
قفزت أسهم Nvidia (NVDA.US) بنسبة 5٪ تقريبًا اليوم ويتم تداولها عند مستويات قياسية جديدة تزيد عن 500 دولار بعد أن قدمت الشركة بطاقات رسومية جديدة وتقرير...
انخفضت أسعار النفط اليوم ردًا على قيام المملكة العربية السعودية بتخفيض أسعار تصدير النفط إلى آسيا إلى أدنى مستوى لها منذ 27 شهرًا. لقد كتبنا المزيد عنها...
تميز هذا العام بتصحيحات في مؤشرات الأسهم الرئيسية، مما أدى إلى ضغوط هبوطية جديدة على زوج يورو/دولار EUR/USD (-0.83% منذ بداية العام). لكن هل من المرجح...
افتتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع طفيف يختبر US500 منطقة مقاومة تبلغ 4,745 نقطة بوينج تنخفض بنسبة 8% بعد مشاكل مع طائرات 737 ماكس 9 بدأت مؤشرات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي هبوط المؤشرات تصحيح أم اتجاه جديد؟ إمدادات النفط تتراجع مع توترات البحر الأحمر
على الرغم من ضعف المعنويات في الأسواق العالمية خلال الأسبوعين الماضيين، يبدو أن الوضع يتحسن ببطء. اليوم، لم نعد نلاحظ انخفاضات في العقود في الولايات المتحدة...
تحسبًا لقرارات هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بشأن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، يتم تداول عملة البيتكوين بحوالي 44000 دولار وتمكنت من تعويض...
انخفض النفط الخام اليوم بنسبة 3%، مما يعكس بشكل كبير انتعاش الأسعار منذ الأسبوع الأول من عام 2024. وانتعش السعر في أوائل يناير بسبب تصاعد التوترات في الشرق...
انخفضت أسهم Boeing بنسبة 9٪ تقريبًا قبل الجلسة النقدية في وول ستريت، بعد أن أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) بعض طائرات MAX 9s بعد فشل جسم...
US500 في منطقة دعم كبيرة سوق العمل القوي يدعم الدولار كان الأسبوعان الماضيان صعبين للغاية بالنسبة للمؤشرات الأمريكية. وتسبب ارتفاع الدولار في...
مؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي) لشهر ديسمبر في سويسرا: 1.7% (المتوقع 1.5%؛ سابقًا 1.4%) - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريًا/شهريًا) ديسمبر: 0.0% (المتوقع...
ارتفعت طلبيات المصانع في ألمانيا بنسبة 0.3% على أساس شهري مقابل زيادة متوقعة بنسبة 1.0%. ومع ذلك، فإن هذه البيانات تأخرت بشكل كبير لشهر نوفمبر. في السابق،...
الأسواق تخسر في يوم آخر من العام الجديد مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلك من سويسرا في بداية الأسبوع الجديد، تشير العقود الآجلة للمؤشر إلى...
تشهد المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة ضعيفة. وكانت الانخفاضات ملحوظة بشكل خاص في الصين، حيث انخفض مؤشرا HSCEI وHSI بنسبة 2.30% و2.70% على...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت في الغالب اليوم - ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.1%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4%....
