ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (05.01.2024)
تميز الأسبوع الأول من عام 2024 بتراجع الأسهم وتعزيز الدولار الأمريكي، حيث قام المستثمرون بمحو جزء من تحركات السوق في أواخر عام 2023. يبدو الأسبوع المقبل...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تميز الأسبوع الأول من عام 2024 بتراجع الأسهم وتعزيز الدولار الأمريكي، حيث قام المستثمرون بمحو جزء من تحركات السوق في أواخر عام 2023. يبدو الأسبوع المقبل...
الأسبوع الأول من العام الجديد يقترب من نهايته. وقد تميز بتعزيز الدولار الأمريكي وكذلك التراجع في أسواق الأسهم. وقد تم تصحيح هذه التحركات جزئيًا اليوم بعد...
حدث انعكاس كبير في سوق اليورو مقابل الدولار الأميركي بعد ظهر اليوم. تم تداول زوج العملات الرئيسي على انخفاض طوال اليوم، بل وكسر لفترة وجيزة تحت منطقة الدعم...
تم نشر بيانات خدمات ISM لشهر ديسمبر اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكانت السوق تتوقع انخفاض مؤشر ISM الرئيسي بشكل طفيف مقارنة بقراءة نوفمبر،...
افتتحت وول ستريت ثابتة بعد بيانات الوظائف غير الزراعية القوية US2000 تختبر منطقة تأرجح تبلغ 1,945 نقطة تحتفظ شركة Constellation Brands بتوقعات العام...
13:30 بتوقيت جرينتش، كندا - حزمة بيانات التوظيف لشهر ديسمبر: التغيير في التوظيف: الفعلي: 0.1 ألف؛ التوقعات: 13.5 ألف؛ السابق: 24.9 ألف؛ معدل المشاركة: الفعلي...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر ديسمبر 2023 في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان...
أوروبا تحت الضغط نهاية الأسبوع الساعة 14:30 تقرير الوظائف غير الزراعية انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو HICP بشكل طفيف بنك أوف أمريكا يسحب توصية...
ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية المزيد من الاستقرار في سوق العمل. ويفترض الإجماع تغييرًا في التوظيف قدره 170.000 في ديسمبر على أساس شهري...
يقع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في منطقة مقاومة رئيسية عند المستوى 145. اليوم لدينا العديد من المنشورات المثيرة للاهتمام من اليابان، ولكن أهمية...
مزيد من البيانات من سوق العمل في الولايات المتحدة ISM والسلع المعمرة من الولايات المتحدة الأمريكية بيانات من سوق العمل الكندي يمتلئ التقويم...
تسجل المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة بدون اتجاه واضح. تخسر المؤشرات في الصين حوالي 0.50-0.60%. يتداول مؤشر Nikkei 225 الياباني على ارتفاع...
تكتسب عملة البيتكوين بالفعل ما يقرب من 4.3٪ من القيمة اليوم، مما يلغي الكثير من الانخفاضات المسجلة بالأمس. في السوق بعد نهاية الجلسة في وول ستريت مباشرة،...
- سجلت أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب اليوم بعد موجات البيع التي شهدتها الأمس. ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.48%، وارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.52%،...
يتم تداول كل من العملات المشفرة والأسهم المرتبطة بقطاع الأصول الرقمية. ارتفعت عملة البيتكوين بالقرب من 44000 دولار بعد عمليات البيع التي شهدتها الأمس،...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكانت السوق تتوقع سحب 42...
وول ستريت في مزاج مختلط في بداية الجلسة النقدية يوم الخميس بايبر ساندلر يخفض توصيته بشأن أسهم أبل تعلن Walgreens عن نتائج ربحية السهم أعلى من المتوقع بدأت...
تعرضت أسهم شركة أبل (AAPL.US) مؤخرًا لضغوط بعد أن رأى المحللون في العديد من صناديق وول ستريت تهديدًا لمزيد من توسع الشركة. وفي يوم الثلاثاء، قرر بنك باركليز...
يكتسب الغاز الطبيعي (NATGAS) حاليًا ما يقرب من 5٪ ويواصل المكاسب القوية التي بدأها في وقت سابق من الأسبوع. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم