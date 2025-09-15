مخطط اليوم - Ethereum (20.06.2025)
إلى جانب الإيثريوم، يشهد سوق العملات المشفرة عمومًا أداءً جيدًا: فقد ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 1.40% ليصل إلى 106,160 دولارًا أمريكيًا، بينما زادت القيمة...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
إلى جانب الإيثريوم، يشهد سوق العملات المشفرة عمومًا أداءً جيدًا: فقد ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 1.40% ليصل إلى 106,160 دولارًا أمريكيًا، بينما زادت القيمة...
تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف نسبيًا بعد أسبوع حافل بالأحداث الرئيسية. أهم إصدار لهذا اليوم هو تقرير مؤشر أسعار المنتجين الداخليين (IPPI) وبيانات مبيعات...
ارتفعت الأصول عالية المخاطر بعد أن صرّح ترامب بأنه سيتخذ قرارًا بشأن ضربة محتملة لإيران "خلال أسبوعين" - وهو تصريح فسرته الأسواق على أنه تأخير....
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل الفيدرالي محق؟ وما مصير التضخم مع تصاعد التوترات؟ النفط فوق 100$؟ تأثير الحرب والتضخم...
بسبب "يونيتينث"، أُغلقت سوق الأسهم الأمريكية اليوم. لا تزال الأسواق العالمية تُثقل كاهلها الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من أن احتمال...
يواصل المؤشر الألماني انخفاضه الطفيف. لا يزال الصراع في الشرق الأوسط يُثقل كاهل الشركات الأوروبية. سجل سهم زالاندو أدنى مستوى له هذا العام. لا...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.25%، المتوقع: 4.25%، الفعلي: 4.25% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ...
سينضم بنك إنجلترا إلى البنوك المركزية الأوروبية الأخرى اليوم الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش للإعلان عن قراره بشأن سعر الفائدة. وتتوقع الأسواق احتمالًا...
تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بشكل حاد مع تبادل إسرائيل وإيران الهجمات المباشرة. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران "ستدفع الثمن...
خفض البنك الوطني السويسري (SNB) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.00%، مسجلاً بذلك التخفيض السادس على التوالي منذ مارس 2024، مما دفع تكاليف الاقتراض...
خفض البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25%، إيذانًا ببدء عملية تطبيع حذرة في ظل انخفاض التضخم وتباطؤ الاقتصاد. وجاء...
08:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - قرار البنك الوطني السويسري بشأن سعر الفائدة (الربع الثاني) لشهر ديسمبر: السعر الفعلي 0.00%؛ المتوقع...
بينما يُصادف اليوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة وأجزاء من الأسواق الأوروبية، لن يفوت المستثمرون فرصة الاطلاع على الأحداث الرئيسية. من المقرر صدور قرارين...
أُغلقت الأسواق المالية الأمريكية بمناسبة عطلة "يونيتينث". الأسواق المالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك بورصتي نيويورك وناسداك وسوق السندات،...
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على انخفاض عقب المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي اتخذ لهجة أكثر تشددًا. لم يُفاجئ...
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5%. والآن، يُعلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باول، على الاقتصاد الأمريكي والسياسة...
لم يُفاجئ الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين، وقرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25%-4.5%. والأهم من ذلك، عدّل الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية،...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة:...
ألقى تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، خطابًا حذرًا وإن كان متفائلًا بعض الشيء، مشددًا على أن التقدم نحو اتفاقية تجارية جديدة بين كندا والولايات المتحدة يمكن...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم