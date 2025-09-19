هل يعود الذهب الى مستويات 2000$
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تم الإعلان عن بيانات مطالبات البطالة الأمريكية اليوم في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن تظهر القراءة انخفاضًا طفيفًا في المطالبات...
تم إصدار تقرير التوظيف ADP لشهر ديسمبر في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. يعد هذا التقرير الجزء الأخير من بيانات العمل الأمريكية الرئيسية قبل صدور...
صدر اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلك الألماني لشهر ديسمبر في الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تسارعًا من 3.2% على أساس...
تعد شركة Barrick Gold واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج الذهب في العالم ويرتبط سهم الشركة بشكل كبير بسعر الذهب تتطلع شركة Barrick إلى توسيع إنتاجها...
انتعاش طفيف في أوروبا بعد عمليات البيع التي شهدتها الأمس أدت توقعات JD Sports المخفضة إلى انخفاض أسهم Adidas و Puma ارتفعت أسهم Hapag Lloyd بنسبة...
صدرت هذا الصباح مؤشرات مديري المشتريات للخدمات لشهر ديسمبر من الدول الأوروبية. نظرًا لأن معظم التقارير كانت عبارة عن تنقيحات للقراءات السريعة الصادرة في...
تبدأ مرحلة الاختبار في 17 يناير 2024 على شبكة Goerli. سيتم إجراء الاختبارات اللاحقة على شبكتي سيبوليا وهوليسكي في 31 يناير و7 فبراير 2024، على التوالي. إدخال...
بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألمانية والفرنسية بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمة النهائية مهمة بيانات سوق العمل الأمريكية يمتلئ تقويم...
تشهد المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة أضعف. تخسر المؤشرات في الصين حوالي 0.10-0.50% على الرغم من بيانات مؤشر مديري المشتريات الجيدة من قطاع...
تبين أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم يكن حدثًا إلى حد كبير. أشارت الوثيقة إلى أن جميع المشاركين تقريبًا شهدوا معدلات أقل في نهاية...
لم يقدم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر 2023 أي مفاجآت كبيرة. من ناحية، أشارت الوثيقة إلى أن جميع أعضاء اللجنة...
تم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. وثيقة متعلقة باجتماع 12-13 ديسمبر 2023، عندما ترك بنك الاحتياطي...
يبدو أن ضعف الدولار الأمريكي بعد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد توقف في مطلع عام2024. ويتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بحوالي 2٪ فوق أدنى...
تراجعت عملة البيتكوين اليوم في وقت مبكر من بعد الظهر، مسجلة أدنى مستوى يومي أعلى بقليل من علامة 40 ألف دولار. يشير تقرير من ماتريكسبورت إلى أن هيئة الأوراق...
أسعار النفط آخذة في الارتفاع اليوم، مع ارتفاع تداول خام برنت (OIL) وخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بنسبة 3٪ تقريبًا خلال اليوم. هناك عدد من العوامل المؤثرة...
تم إصدار تقريرين أمريكيين مراقبين عن كثب اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي لشهر ديسمبر وتقرير JOLTS حول فرص العمل المتاحة لشهر...
افتتحت وول ستريت منخفضة قبيل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انخفاض US500 إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوعين سيل من التوصيات الجديدة للأسهم...
علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، اليوم على الاقتصاد والمخاطر وآفاق السياسة النقدية الأمريكية. بشكل عام، يشير التعليق إلى قدر...
سيتم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش ستتعلق الوثيقة باجتماع 12-13 ديسمبر 2023 ترك بنك...
