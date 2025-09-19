🔽 البيتكوين تنخفض إلى ما دون 42000
تم تداول البيتكوين على ارتفاع هذا الصباح، لكن الأمور اتخذت منعطفًا غامضًا ومثيرًا في وقت مبكر من بعد الظهر. تم محو المكاسب، وانخفضت العملة إلى أقل من 41000...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يتم تداول Bitcoin بانخفاض متواضع بنسبة 1.3٪ ويتراجع إلى 44400 دولار اليوم. في سوق العملات البديلة، تتكبد ستيبن أكبر خسارة، حيث بلغت عمليات البيع ما يقرب...
تراجع المؤشرات الأوروبية DE40 يخترق منطقة الدعم البالغة 16800 نقطة حققت شركة Hapag-Lloyd مكاسب مع بقاء عبور البحر الأحمر خطيرًا تتداول أسواق...
ارتفعت أسهم شركة الشحن العالمية العملاقة AP Moller - Maersk (MAERSKA.DK) بأكثر من 4٪ في جلسة اليوم بعد قيام Goldman Sachs بترقية تصنيف الشركة. ورفعت التوصية...
تتميز جلسة اليوم مرة أخرى بعودة الدولار إلى النمو بعد تصحيح قصير، مما يضغط على سلع الطاقة. وخسرت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 0.5% و0.6% على التوالي....
ألمانيا، معدل البطالة. حاليا: 5,9%. التوقعات: 5.9% مقابل 5.9% سابقاً (تم التعديل إلى 5.8%)؛ (مع توقع تغير معدل البطالة بمقدار 20.000 مقابل 22.000 سابقًا....
تشير عقود المؤشرات في أوروبا إلى افتتاح مختلط في القارة القديمة سوف تلقي بيانات JOLTS وISM المزيد من الضوء على صحة الاقتصاد الأمريكي ينتظر المستثمرون...
يخسر النفط قليلاً على الرغم من الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط، وخسر برنت وغرب تكساس الوسيط 0.09% و0.18% على التوالي. أنهى مؤشر Nasdaq 100 جلسة...
أدى ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع العائدات إلى الضغط على معنويات المستثمرين في سوق الأسهم العالمية. ارتفع مؤشر USDIDX بأكثر من 0.8%، وارتفعت عوائد...
وربحت أسهم شركة ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) أكثر من 12% اليوم، بعد أن قررت شركة Maersk التخلي عن عودة تحويل مسار السفن عبر البحر الأحمر وخليج عدن،...
ترتفع Moderna بنسبة 14.30%، مسجلة أعلى مكاسب خلال اليوم منذ أواخر عام 2022 بعد ترقية Oppenheimer إلى الأداء المتفوق. سلط البنك الاستثماري الضوء على الآفاق...
تمحو أسعار النفط المكاسب الأولية الناجمة عن العلاوة الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر. ويبدو أن المحركات الرئيسية لهذا الانخفاض...
تصحيح في وول ستريت الدولار مع انتعاش قوي تسلا تعلن عن نتائج مبيعات السيارات يبدأ العام الجديد في وول ستريت بتصحيح. تسجل العقود على...
صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.4, المتوقع: 48.2, الفعلي: 47.9 شهد...
صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 47.7, الفعلي: 45.4 انخفض الدولار الكندي بعد...
تم محو الارتفاع المؤقت في سوق الأسهم الصينية منذ نهاية ديسمبر 2023 مرة أخرى بسرعة بعد قراءات أضعف لمؤشر مديري المشتريات من الاقتصاد الصيني. أشارت قراءة...
انخفضت أسهم JOYY (YY.US) بنسبة 11٪ في سوق ما قبل البيع اليوم. تراجعت أسهم شركة التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة في مرحلة ما قبل السوق بعد...
كانت فترة عيد الميلاد واحدة من أكثر الفترات دفئا على الإطلاق، ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضا في الولايات المتحدة. ولهذا السبب كانت الأسعار قبل عيد الميلاد...
المؤشرات الأوروبية تمحو المكاسب المبكرة DE40 يتراجع من منطقة 17000 نقطة من المرجح أن تتجاوز إيرباص هدف التسليم السنوي بدأت مؤشرات سوق الأسهم...
وفقًا لتقارير إخبارية ومصادر رويترز، قد لا تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بتأجيل 10 يناير (الأربعاء المقبل) والموافقة على إنشاء صندوق...
