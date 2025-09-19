انتخابات تايوان 🌏 من سيفوز في الألعاب الجيوسياسية؟
أحد الأحداث الجيوسياسية الرئيسية في بداية عام 2024 هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان، المقرر إجراؤها في 13 يناير. وعلى الرغم من أن استطلاعات...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
العملات الرقمية تتفوق في الأداء مع بداية عام جديد ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 5٪ اليوم وتقفز فوق علامة 45000 دولار اليوم. وهذا يرفع مكاسب البيتكوين...
سيطر على التقويم الاقتصادي الأوروبي اليوم صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر. مع ذلك، كانت القراءات من أكبر الاقتصادات الأوروبية عبارة عن مراجعات...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي من أوروبا والولايات المتحدة تقرير NFP ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل مختلط اليوم - حيث ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 وKospi بنسبة 0.5% بينما انخفض مؤشر Nifty 50 بنسبة 0.6%. تراجعت...
جلسة التداول النهائية لشهر ديسمبر و 2023 بأكملها كانت هادئة إلى حد ما. كان تدفق الأخبار خفيفًا ، لكن بعض الأسواق ، مثل الأسهم الأمريكية ، تراجعت...
لم تتمكن أكبر عملة مشفرة من الحفاظ على مكاسب الأمس ويتم تداولها حاليًا عند 41,800 دولار. وتعاني العملات البديلة أيضًا من الخسائر، حيث كانت Avalanche (AAVE)،...
الأسبوع الأول من عام 2024 مليء بإصدارات البيانات عالية المستوى. ستضمن تقارير الوظائف من الولايات المتحدة وكندا وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني بالإضافة...
بدأت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول الأخيرة لهذا العام دون تغيير يذكر ولكنها تحولت إلى الانخفاض في وقت لاحق. يتم تداول مؤشرات وول ستريت الرئيسية الآن...
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول دون تغيير يذكر المؤشرات الأمريكية الرئيسية تنهي العام عند مستويات قياسية أو بالقرب منها لا يزال Russell 2000 أقل بنسبة...
مؤشر مديري المشتريات (PMI) في شيكاغو الأمريكي لشهر ديسمبر 46,9 نقطة مقابل 51 نقطة خبرة. و55,8 نقطة سابقاً قد يتم "تفسير" مؤشر...
الأسواق الأوروبية تسجل مكاسب نهاية العام طلبت شركة BOC Aviation أربع طائرات من طراز Airbus A321NEO وطائرتين من طراز Airbus A320NEO من شركة إيرباص الوضع...
تحتفل شركة JD.com (JD.US)، وهي شركة تجزئة صينية بارزة عبر الإنترنت، بانتصار قانوني ضد منافستها علي بابا، التي تم تغريمها مليار يوان (140.68 مليون دولار)...
الفرنك السويسري أقوى عملة في سوق العملات الأجنبية اليوم، حيث ارتفع بأكثر من 0.8% مقابل الدولار ويقترب من أعلى مستوياته منذ عدة سنوات. ما الذي يؤدي إلى...
بالأمس، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مع انخفاضات مماثلة لوحظت مقابل اليورو. وينبع ضعف الدولار من ارتفاع توقعات...
تسجل العقود الآجلة للمؤشر زيادات معتدلة التضخم في أوائل ديسمبر بيانات مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو الأمريكي من المرجح أن تسير جلسة التداول...
تشهد المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة في اليوم الأخير من العام. وتميز مؤشر KOSPI الكوري فقط بمكاسب قدرها 1.60%. المؤشرات...
تشهد المؤشرات الأمريكية تقلبات محدودة اليوم ويتم تداولها على ارتفاع طفيف، على الرغم من أن البيانات الصادرة عن مطالبات البطالة الأمريكية جاءت إيجابية...
تتداول العملات الرقمية على تراجع اليوم بعد أن دافع مؤشر الدولار (USDIDX) عن مستوى الدعم النفسي عند 100 نقطة. يتم تداول عملة البيتكوين مرة أخرى بالقرب من...
مخزونات النفط الخام الأمريكية (تقرير وزارة الطاقة): -7.11 مليون برميل مقابل -2.85 مليون متوقع و2.9 مليون سابقًا مخزونات البنزين: -0.575 مليون مقابل...
