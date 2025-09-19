الولايات المتحدة: استقرار في جلسة وول ستريت، على الرغم من قراءة المطالبات الإيجابية
استقرت العقود الآجلة في وول ستريت خلال جلسة اليوم وسط مشاعر متضاربة مطالبات البطالة أعلى بقليل من التوقعات ويهيمن ارتفاع الأسهم الصينية على أسواق...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
جاء الانخفاض في مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية أقوى من المتوقع مع قراءة -87 مليار قدم مكعب مقابل -79 مليار قدم مكعب المتوقعة. و-87 سابقا توسعت العقود...
مطالبات البطالة الأمريكية: 218 ألفًا مقابل 210 ألفًا متوقعة و205 ألف سابقاً مطالبات البطالة المستمرة: 1,875 مليون مقابل 1,875 مليون متوقعة. و 1,865...
لقد تجاوز عدد مستخدمي برنامج Ernie Bot من Baidu 100 مليون مستخدم، مما يشير إلى حضور قوي في السوق وتبني المستخدمين له على الرغم من المراجعات الأولية...
تشهد الأسواق الأوروبية انخفاضات معتدلة هاباغ لويد توقف أسطول البحر الأحمر على الرغم من تفعيل قوة العمل لحماية طرق التجارة الوضع العام للسوق: وصلت...
ZIM هي شركة شحن إسرائيلية مدرجة في الولايات المتحدة تهدد الهجمات المتكررة في البحر الأحمر الشحن التجاري كانت ZIM من أوائل الشركات التي أعادت توجيه...
يواصل اليورو مقابل الدولار الأميركي مكاسبه وقد ارتفع بالفعل بنسبة تزيد عن 3.5% من أدنى مستوى محلي وصل إليه في 8 ديسمبر 2023. وقد تجاوز زوج العملات الرئيسي...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع مبيعات التجزئة الأسبانية، ومطالبات البطالة الأمريكية تقارير مخزونات النفط والغاز الطبيعي في الولايات...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات الأمس بارتفاع طفيف. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.14%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.30%، بينما أضاف ناسداك...
يتم تداول مؤشرات وول ستريت على ارتفاع اليوم. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2%، وأضاف مؤشر S&P 500 أكثر من 0.13%، وارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة تزيد...
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تستمر نفقات الفائدة المرتفعة في تحدي الشركات ذات الاستدانة العالية من الدرجة المضاربة في الولايات المتحدة وأوروبا،...
ارتفع سعر إيثريوم بنسبة 5.70% ليصل إلى 2360 دولارًا، مقتربًا من أعلى مستوياته هذا العام عند 2400 دولار. حاليًا، سعر Ethereum أعلى بالفعل من أعلى إغلاق...
مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي المركب في ريتشموند: الفعلي -11؛ التوقعات -3، السابقة -5 تباطأ نشاط التصنيع في المنطقة الخامسة في ديسمبر، مع تراجع...
تسجل وول ستريت مكاسب معتدلة الدولار يواصل الانخفاض يستمر العائد على السندات الأمريكية في الانخفاض افتتحت المؤشرات الرئيسية الأمريكية بتفاؤل...
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) اليوم بنسبة تزيد عن 3%. تشير توقعات الطقس الجديدة إلى أن فترة درجات الحرارة الأعلى من المتوسط في الولايات...
ارتفاع DE40 بعد عطلة عيد الميلاد تبدأ Deutsche Börseبرنامج إعادة شراء الأسهم في 2 يناير 2024 ارتفاع أدلر بعد اكتمال تدقيق بافين الوضع...
هيمنت ما يسمى بـ "السلع الناعمة" على سوق السلع الأساسية في عام 2023. وكان أداء الكاكاو والقهوة وكذلك السكر جيدًا إلى حد ما. وكان ذلك...
الين الياباني هو أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. أظهر ملخص لآراء بنك اليابان في اجتماع ديسمبر أن أعضاء بنك اليابان ما زالوا غير متأكدين بشأن التوقعات...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على ارتفاع مؤشر ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي، تقرير API للنفط ارتفاع أسعار النفط وسط التوترات في الشرق الأوسط تشير...
تم تداول المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم أمس، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.42%، وأضاف مؤشر داو جونز بنسبة 0.43% وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 0.54%....
