الولايات المتحدة: يكافح US500 من أجل تحقيق مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي
تتجه العقود الآجلة لمؤشر الأسهم في وول ستريت نحو الارتفاع منذ بداية جلسة التداول اليوم. مؤشر S&P 500 يرتفع 0.2% وناسداك يرتفع 0.33% في بداية الجلسة...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
كان لدينا عدد قليل من الإصدارات من الولايات المتحدة، ولكن جميعها كانت بيانات من المستوى الثاني: مؤشر أسعار المنازل الأمريكية لشهر أكتوبر على أساس...
انخفضت البيتكوين إلى ما دون 43000 دولار اليوم، حيث خسرت حوالي 2٪ خلال جلسة التداول. يمثل هذا أدنى مستوى للعملة المشفرة منذ 20 ديسمبر. إذا أغلق السعر اليوم...
تشهد NATGAS انخفاضًا كبيرًا يزيد عن 3% هذا الصباح، مما يمحو إلى حد كبير الارتداد الذي حدث في الجلستين السابقتين (من الجدير بالذكر أن التحول الذي حدث بين...
اليوم هو أول جلسة تداول بعد عيد الميلاد. وبينما لا تزال العديد من الأسواق مغلقة، فإن بعض الدول الآسيوية والولايات المتحدة تمارس أعمالها كالمعتاد. تشير...
يمثل اليوم أول جلسة تداول بعد عيد الميلاد، ولكن لا تعمل جميع الأسواق بشكل طبيعي. لا تزال بعض أسواق السلع الأساسية مغلقة، ولا يزال المتداولون الأوروبيون...
يتمتع السوق بمزاج إيجابي للغاية. سجلت مؤشرات وول ستريت مكاسب معتدلة، مع تداول كل من US500 وUS100 بارتفاع يتراوح بين 0.30 و0.40%، إلا أن المؤشرات تواصل...
في الشهر الأخير من هذا العام، كانت الزيادات في الأسواق العالمية مدفوعة بالتكهنات بشأن التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة وانخفاض التضخم. من المهم بشكل...
في يوم الجمعة، افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف وسط مشاعر متباينة بعد صدور مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي لشهر نوفمبر في الساعة 1:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل الجديدة....
أدى الانخفاض الكبير بشكل ملحوظ في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى تحركات...
خسائر DE40 بعد انخفاض قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة تؤثر توجيهات نايكي على أسهم بوما وأديداس مورجان ستانلي يزيد حصته...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية لشهر سبتمبر من الولايات المتحدة، بما في ذلك بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش....
أدى الجمع بين قوة الفرنك السويسري وضعف الدولار الأمريكي إلى تغذية عمليات بيع قوية في سوق الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري منذ بداية الربع الرابع...
كانت الجلسة الأخيرة قبل عيد الميلاد في الأسواق المالية العالمية هادئة حتى الآن. نطاقات التداول ضيقة حيث يتطلع المستثمرون إلى عطلة نهاية أسبوع طويلة. ومع...
تراجعت أسهم الألعاب الصينية اليوم، مما دفع مؤشر Hang Seng للانخفاض بنسبة 1.8% تقريبًا خلال الجلسة الأخيرة قبل عيد الميلاد. بدأت عمليات البيع بعد الإعلان...
حصل الجنيه البريطاني على طلب هذا الصباح بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر أعلى بكثير من التوقعات. يبدو أن التحسن في مبيعات...
المؤشرات الأوروبية تفتح دون تغيير يذكر شهد تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة تباطؤًا في نوفمبر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي...
تم إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثالث من عام 2023 بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر اليوم...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداول يوم أمس على ارتفاع، حتى على الرغم من المراجعة الهبوطية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث وارتفع مؤشر...
