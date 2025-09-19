ملخص يومي: المعنويات الإيجابية تسود، الين أقوى عملة في مجموعة العشرة 🔎
تتعافى مؤشرات وول ستريت من بعض خسائرها بعد الجلسة النقدية الضعيفة يوم أمس. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.30% ويتداول حول 4770 نقطة. واليوم، حاول المؤشر...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تتعافى مؤشرات وول ستريت من بعض خسائرها بعد الجلسة النقدية الضعيفة يوم أمس. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.30% ويتداول حول 4770 نقطة. واليوم، حاول المؤشر...
أعلنت شركة كرنفال (CCL.US) عن تحسن كبير في أرباحها للربع الرابع، متجاوزة التوقعات بخسارة قدرها 7 سنتات للسهم الواحد، وهو تحسن ملحوظ من خسارة 85 سنتًا في...
الولايات المتحدة، تغير مخزون الغاز. حاليا: - 87 مليار قدم مكعب. التغيير المتوقع: -80 مليار قدم مكعب. السابق: -55 مليار قدم مكعب استجابت أسعار NATGAS...
أشارت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الخميس إلى انتعاش محتمل لوول ستريت بعد أن شهدت أكبر انخفاض لها منذ أواخر سبتمبر في اليوم السابق. ويأتي ذلك...
انخفض سهم FedEx بأكثر من 12٪ يوم الثلاثاء كان سبب الانخفاض هو إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2024 المخيبة للآمال غابت الشركة عن توقعات الإيرادات...
النفط ينخفض مجددا تحت ال 80 دولار الذهب في نطاق ضيق يبحث عن اتجاه المؤشرات تنخفض مع قريب انتهاء العام
سيتم اليوم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر أكتوبر في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة شهرية في...
الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي الفعلي الفعلي 4.9% (المتوقع 5.2%، السابق 5.2%) مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي الفعلي 3.6% (المتوقع...
شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا قويًا خلال الجلسات القليلة الماضية، حيث قفزت بما يزيد عن 10% من أدنى مستوياتها خلال اليوم التي وصلت إليها في 13 ديسمبر...
تتلاشى النشوة في الأسواق الأوروبية وعلى الرغم من انخفاض الأحجام، فقدت المعايير الفردية أرضها البنك المركزي الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لتوزيع أرباح...
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) عن القرار النهائي للسياسة النقدية لعام 2023 اليوم في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكانت السوق تتوقع رفع...
كان الين الياباني واحدًا من أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ، بعد صدور التوقعات الاقتصادية للحكومة اليابانية. وتم تعديل توقعات...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على انخفاض مراجعة تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة قرار سعر الفائدة CBRT، مبيعات...
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة التداول يوم أمس على انخفاض، بعد تراجعها في أواخر الجلسة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.47%، وانخفض مؤشر داو جونز...
تعافت مؤشرات وول ستريت من الخسائر السابقة ويتم تداولها الآن على ارتفاع اليوم. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.1% لكل منهما، وارتفع...
ارتفعت شركة Toro (TTC.US)، شركة تنسيق الحدائق الأمريكية، بنسبة 9٪ بعد إصدار الربع المالي الرابع من عام 2023 (تقويم أغسطس - أكتوبر 2023). بدأ السهم تداول...
أدلى باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، ببعض الملاحظات حول السياسة النقدية هذا المساء. يبدو أن هاركر حاول إرسال رسالة متوازنة. وبينما...
تستمر أسعار النفط في الارتفاع مع استمرار تزايد المخاطر على الشحن في البحر الأحمر. تخطط الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها، لإنشاء تحالف يساعد في ضمان الاستقرار...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك لشهر ديسمبر وبيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وكانت...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم