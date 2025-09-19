الولايات المتحدة: وول ستريت تفتتح على انخفاض، تراجع فيديكس بعد الأرباح
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول على انخفاض يتجاوز US2000 الحد الأعلى لنطاق التداول طويل الأجل انخفاض شركة FedEx بعد خفض توقعات المبيعات المالية لعام...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ارتفعت أسهم شركة Photronics الأمريكية (PLAB.US)، المتخصصة في إنتاج الأقنعة الضوئية والدوائر المتكاملة، بأكثر من 40% خلال الشهر. أعلنت الشركة عن إيرادات...
DE30 في استقرار خلال جلسة الأربعاء أدت نتائج FedEx الأضعف إلى انخفاض أسهم Deutsch Post الوضع العام للسوق: تجلب جلسة الأربعاء في الأسواق الأوروبية...
يشهد سوق العملات المشفرة، بعد عام 2022 الكارثي على الصناعة، "انتعاشًا" حقيقيًا. ومع ذلك، حتى نمو البيتكوين بنسبة 140٪ لم يرضي شهية المستثمرين،...
لا تستمع الأسواق المالية إلى إعلانات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يحاولون على نحو ما طمس التصور المتشائم للغاية لكلمات باول في مؤتمر بنك الاحتياطي...
المؤشرات الأوروبية تفتتح على ارتفاع، ومكاسب UK.100 تزيد عن 1% انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا وانخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين...
القراءات الكلية للمملكة المتحدة وألمانيا (07:00 بتوقيت جرينتش) ألمانيا وجاء مؤشر أسعار المنتجين للتضخم بنسبة -7.9% على أساس سنوي مقابل...
كانت معنويات وول ستريت خلال جلسة الأمس إيجابية، حيث وصل مؤشر S&P 500 إلى مستويات قياسية جديدة. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.49%، وأغلق مؤشر راسل...
تستمر المؤشرات الأمريكية في الارتفاع، وإن كان ذلك في اتجاه تصاعدي محدود إلى حد ما. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.46%، ومؤشر US100 بنسبة 0.4%، ومؤشر US200...
عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي باركين التضخم أكثر عنادا مما يعتقده معظم أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، يتوقع باركين أن ينخفض التضخم أكثر تعتبر...
تتأثر أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) اليوم. يبدو أن هذه هي الجلسة الهبوطية الأولى لـ NATGAS بعد 4 أيام متتالية من المكاسب. تم رسم نموذج الشهاب في...
ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية بعد الافتتاح. يقود الارتفاع مؤشر راسل (US2000)، الذي ارتفع بنسبة 1.6%. بيانات كلية قوية من الاقتصاد الأمريكي تعليقات...
تخسر CureVac (CVAC.US) أكثر من 30٪ اليوم بعد أن ألغت محكمة ألمانية براءة اختراع الشركة. وكما أفاد تحليل رويترز، فإن براءة الاختراع المعنية هي واحدة من...
ارتفعت أسهم شركة ZIM Integrated Shipping (ZIM.US)، وهي شركة تشغيل السفن التجارية الإسرائيلية ومقرها في حيفا، وهو ميناء تدعمه الصين، بأكثر من 30٪ منذ يوم...
ارتفع DE30 خلال جلسة الثلاثاء تدفع شركة Bayer تعويضًا فيما يتعلق بمنتج ثنائي الفينيل متعدد الكلور الوضع العام للسوق: جلبت جلسة الثلاثاء...
النفط: تم تغيير مسار العديد من السفن بسبب الزيادة الأخيرة في نشاط القراصنة قبالة سواحل الصومال، فضلاً عن الهجمات المتكررة على السفن التجارية من قبل...
جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في كندا أعلى من المتوقع: 3.1% على أساس سنوي مقابل 2.9% و3.1% سابقًا مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) شهريًا: 0.1% مقابل...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي لشهر نوفمبر في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاضًا شهريًا في تصاريح البناء...
تخسر أسهم شركة Superdry (SDRY.UK) ومقرها المملكة المتحدة حاليًا أكثر من 15٪ بعد أن حذرت الشركة من أن أرباح العام بأكمله ستتأثر بسبب بيئة السوق الصعبة. وأشار...
بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر: مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي، الفعلي النهائي 2.4% (التوقعات 2.4%، السابق 2.4%) مؤشر...
