مخطط اليوم - بيتكوين (19.12.2023)
بالأمس، قدمت شركة BlackRock مراجعة لمقترح صندوق Bitcoin ETF الفوري الخاص بها مما أدى إلى تحقيق مكاسب في سوق العملات المشفرة، وخاصة سعر Bitcoin. تتضمن المراجعة...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بيانات العقارات الأمريكية بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي خطابات محافظي البنوك المركزية التقويم الكلي اليوم جذاب للغاية. في الجزء الأول من...
حافظ بنك اليابان (BoJ) على خطابه بشأن السياسة النقدية المتساهلة، وأبقى أسعار الفائدة عند مستوى ثابت عند -0.10%. ويأتي هذا القرار متوافقا مع توقعات السوق....
المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مختلطة. ويبرز السوق الصيني بالتراجعات، حيث تخسر المؤشرات حوالي 1.00%. وفي الوقت نفسه، تسجل المؤشرات الأخرى مكاسب....
بدأت جلسة اليوم في سوق الأسهم بالانخفاضات، وأغلقت مؤشرات الأسهم من آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض، كما تأثر المستثمرون من أوروبا بالمشاعر السلبية،...
خسرت أسهم شركة SunPower الأمريكية (SPWR.US) ما يقرب من 35٪ في جلسة اليوم بعد صدور تقرير الربع العاشر المتأخر. ومن بين أمور أخرى، كشفت الشركة عن قلقها بشأن...
يتم تداول العملات المشفرة تحت ضغط هبوطي اليوم، ومع ذلك تم بالفعل محو حجم الانخفاضات المبكرة جزئيًا. عادت عملة البيتكوين حاليًا من مستويات الحد الأدنى المحلية...
من المؤكد أن بداية الأسبوع للعملات المشفرة ليست جيدة. تخسر عملة البيتكوين ما يقرب من 2٪ وتدافع عن نفسها بحوالي 41000 دولار، لكن بعض العملات البديلة تخسر...
هناك ضجة متجددة حول أحد أهم ممرات الشحن في العالم. تشير أكبر شركات النقل في العالم مثل Maersk Tankers وMoller-Maersk وHapag Lloyd وMSC وCMA CGM إلى أن...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية بشكل طفيف في بداية الأسبوع وافقت شركة Nippon Steel على شراء شركة US Steel بسعر 55 دولارًا للسهم الواحد توصلت شركة طيران...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط في منطقة مقاومة حاسمة هل تكمل الأسهم الاتجاه الصعودي
يعد قرار سعر الفائدة من بنك اليابان حدثًا رئيسيًا في أسبوع ما قبل عيد الميلاد في الأسواق. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الياباني قراره خلال جلسة آسيا...
DE30 في وضع أسوأ قليلاً في بداية الأسبوع يرى UBS إمكانات في مشغلي البورصة المدرجة في أوروبا تريد شركة Carl Zeiss Meditec توسيع محفظة طب العيون الخاصة...
قفزت أسعار النفط قبيل ظهر اليوم، بعد إعلان شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي. وقالت شركة بريتيش بتروليوم إنها ستوقف جميع معابر الناقلات عبر البحر الأحمر،...
أصدر معهد IFO الألماني مجموعة من مؤشرات الأعمال لشهر ديسمبر اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن تظهر البيانات تحسنًا طفيفًا في...
يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (US500) على ارتفاع طفيف اليوم، بعد قطع سلسلة مكاسب استمرت 7 أيام يوم الجمعة. أغلق US500 الشمعة اليومية على انخفاض...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على انخفاض مؤشر IFO الألماني لشهر ديسمبر، ومتحدثو البنك المركزي الأوروبي قرار بنك اليابان وCBRT بشأن...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في بداية الأسبوع الجديد. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.7%، وانخفض مؤشر S&P/ASX 200...
تراجعت مؤشرات وول ستريت في الغالب اليوم - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.1%، واستقر مؤشر ناسداك. تراجع سهم Russell...
تعرض الدولار الأمريكي لضربة قوية من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع. أثار الرسم البياني النقطي الجديد الذي يشير إلى ثلاث...
