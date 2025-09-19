ثلاث أسواق للمراقبة الأسبوع المقبل (15.12.2023)
بدأت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل عيد الميلاد في الأسواق. بينما أعلنت غالبية البنوك المركزية الرئيسية في العالم الأسبوع الماضي عن قراراتها النهائية لعام...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
بدأت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل عيد الميلاد في الأسواق. بينما أعلنت غالبية البنوك المركزية الرئيسية في العالم الأسبوع الماضي عن قراراتها النهائية لعام...
تداول مؤشرات وول ستريت مختلطًا يختبر US2000 المقاومة الرئيسية على المدى الطويل كوستكو ترتفع إلى مستوى قياسي جديد بعد الأرباح بدأت...
صدرت اليوم مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر ديسمبر من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تدهوراً...
صدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر نوفمبر في الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة شهرية في الإنتاج الصناعي...
ألقى عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز خطابًا في وقت مبكر من بعد الظهر أدى إلى تحقيق مكاسب في سوق الدولار الأمريكي. وقال ويليامز إن بنك الاحتياطي الفيدرالي...
Symrise ينخفض بعد اخبار الارباح وافقت شركة RTL Group SA على بيع عملياتها الهولندية لشركة DPG Media مقابل 1.1 مليار يورو الوضع العام للسوق: تجلب...
عادت العملات المشفرة إلى النمو في منتصف الأسبوع، مدعومة بالمشاعر الإيجابية في وول ستريت. ارتفعت عملة البيتكوين، بعد اختبار مستوى الدعم عند 40,000 دولار...
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو الفعلي 44.2 (التوقعات 44.6، السابقة 44.2) مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو...
بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) المبكرة لمنتصف ديسمبر اليوم مثير للاهتمام إلى حد ما بسبب النشر المبكر لبيانات مؤشر مديري المشتريات...
تكتسب المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكاسب معتدلة. وارتفعت السوق الصينية بنسبة 0.80-1.00%، وارتفع مؤشر SP ASX 200 بنسبة 0.20%، وارتفع مؤشر Nikkei...
مؤشرات وول ستريت تواصل مكاسبها بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم، مع صعود مؤشر ناسداك 100 ومؤشر داو جونز إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق. ارتفع...
عُرض على المستثمرين عددًا من قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع. كان قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس حدثًا رئيسيًا...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكانت السوق تتوقع انخفاضا...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع ارتفاعات US100 إلى مستويات قياسية موديرنا تقفز على نتائج دراسة اللقاح الواعدة أطلقت مؤشرات وول ستريت تداولاتها...
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم. أشارت مجموعة جديدة من التوقعات إلى تباطؤ التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي في عامي 2023...
إعلانات Brunello Cucinelli تدعم قطاع الأزياء الأوروبي MorphoSys مع تقديم أسهم جديدة للمستثمرين من المؤسسات الوضع العام للسوق: وحققت...
الذهب يصعد بقوة مع هبوط الدولار الاسواق العالمية تحقق مستويات تاريخية ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي
أعلنت شركة أوراكل عن أرباحها المالية للربع الثاني من عام 2024 يوم الاثنين انخفض السهم بأكثر من 12٪ خلال جلسة ما بعد الأرباح يستمر نمو السحابة في...
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل انخفاض متوقع بنسبة -0.1% على أساس شهري. تمت مراجعة الانخفاض السابق من -0.1% على...
معدل تسهيلات الودائع: السابق: 4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% معدل الفائدة: السابق:4.50%، المتوقع: 4.50%، الفعلي: 4.50% أعلن البنك...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم