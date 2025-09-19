قرار معدل الفائدة من BoE
معدل الفائدة في البنك الرسمي لشهر ديسمبر: السابق: 5.25%, المتوقع:5.25%, الفعلي:5.25% أعلن بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية النهائي لعام 2023 اليوم في...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
قررت لجنة البنك المركزي النرويجي بشكل غير متوقع رفع سعر الفائدة من 4.25% إلى 4.5% في 13 ديسمبر، مشيرة إلى ارتفاع التضخم باعتباره مصدر قلق رئيسي. وجاء هذا...
وتتوقع السوق رسالة متشائمة للغاية من البنك المركزي الأوروبي أشارت الاتصالات خلال الأشهر الماضية إلى الرغبة في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة....
أصدرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) تقريرها الشهري عن سوق النفط، حيث قامت بمراجعة توقعاتها للإنتاج والطلب لعامي 2023 و2024. وفيما يلي البيانات الرئيسية: انخفض...
Norges Bank - قام بنك النرويج برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 25 نقطة أساس. مستوى سعر الفائدة الحالي: 4.50%؛ المتوقع 4.25%؛ سابقا 4.25% قرر...
سعر الفائدة السويسري الفعلي 1.75% (المتوقع 1.75%، السابق 1.75%) تعليقات البنك المركزي السويسري: البنك الوطني السويسري مستعد للتدخل...
قرارات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج ومنطقة اليورو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية التقويم الكلي اليوم مليء...
تستمر المؤشرات في الارتفاع بعد يوم واحد من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار معنويات السوق الجيدة حتى اليوم التالي. وترتبط...
مؤشرات وول ستريت ترتفع بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. يرتفع مؤشر US500 وUS100 بنسبة تتراوح بين 0.60-0.70%، متجاوزًا أعلى مستوياته هذا...
تفسر الأسواق خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه متشائم. ونحن نلاحظ زيادات في الأصول الخطرة إلى جانب ضعف الدولار. وقد ارتفعت بالفعل مكاسب US500 وUS100...
وكما كان متوقعًا، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.5%. مباشرة بعد نشر القرار، ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي...
كما كان متوقعا، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25-5.5٪ في أول رد فعل، يخسر الدولار الأمريكي قليلاً بينما ترتفع الأسهم. تعرف...
خسرت أسهم Etsy (ETSY.US) ما يقرب من 7٪ في جلسة اليوم بسبب تسريح العمال المخطط له لحوالي 11٪ من جميع الموظفين (225 عاملاً). وتضيف الشركة أنها حاليًا في...
تقرير مخزونات النفط الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة: مخزونات نواتج التقطير الفعلية 1.494 مليون (توقعات -0.193 مليون، السابق 1.267 مليون) مخزونات...
لا يزال مؤشر US500 عند أعلى مستوياته خلال 23 شهرًا قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. الدولار الأمريكي الدولار يقاوم التحركات الهامة. وتحذر شركة...
يعد إعلان السياسة النقدية من البنك المركزي الأمريكي حدثًا رئيسيًا في السوق اليوم، والأسبوع أيضًا. ومن المقرر أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها...
سيصدر اليوم تقرير التضخم لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر نوفمبر في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤًا في نمو...
ارتفع مؤشر DE30 الألماني قبيل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة UBS يرفع توصيته لشركة BASF تقوم شركة Fraport بنشر بيانات النقل في مطار فرانكفورت الوضع...
يعد الدولار الأمريكي واحدًا من أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.2% خلال اليوم ويحاول العودة إلى ما فوق...
المؤشرات الأوروبية تفتح دون تغيير يذكر قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بشأن سعر الفائدة في دائرة الضوء تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي...
