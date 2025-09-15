عاجل: النفط يتراجع بعد تصريحات ترامب 📉
انخفضت أسعار النفط العالمية انخفاضًا حادًا بعد أن صرّح دونالد ترامب بأن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة بشأن محادثات بشأن الصراع مع إسرائيل....
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على مكاسب طفيفة، حيث ارتفعت بنسبة تراوحت بين 0.25% و0.35%. مع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين في قراراتهم الشرائية قبل قرار...
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي أمس قانون "توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS) بأغلبية 68 صوتًا مقابل 30 صوتًا، موافقًا...
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضًا طفيفًا يوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى مستجدات جديدة...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1422 , المتوقع: 1420, الفعلي: 1393 انشاء المنازل: السابق: 1392, المتوقع:...
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة، يليه مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم...
الساعة 9 صباحًا بتوقيت غرينتش، بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو: مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): الفعلي 0.0%؛ المتوقع 0.0%؛...
سجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS) اليوم انخفاضًا طفيفًا بعد ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعةً بتوقعات بارتفاع درجات الحرارة في جميع...
تراجع سهم طيران ناس في أولى جلسات تداوله في البورصة السعودية بنسبة تتجاوز 12 في المئة، لينخفض سعر السهم المحدد في الطرح وهو 80 ريال إلى 69.9 ريال،...
ارتفعت أسواق الأسهم رغم اقتراب أسعار النفط من أعلى مستوياتها منذ يناير. قرار الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات التضخم الجديدة، والمؤتمر الصحفي لباول، في...
قرر البنك المركزي السويدي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2%، مقابل توقعات بـ 2% و2.25% سابقًا. ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الكرونا السويدية بنسبة...
على الرغم من إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، يُبقي بنك اليابان (BoJ) الأسواق في حالة تأهب بتحذيرات خفية بشأن التضخم. وشدد المحافظ كازو أويدا على...
مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (على أساس سنوي) في مايو: 3.4% (توقعات: 3.3%، و3.5% سابقًا) مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (على أساس...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، معوضةً خسائرها التي تكبدتها أمس، على الرغم من تذبذب أسعار النفط فوق 76 دولارًا وسط توترات الشرق الأوسط. تشير...
بدأ مستثمرو وول ستريت التداول في حالة من التباين وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري. كما صدرت بيانات مخيبة للآمال من الولايات المتحدة. انخفض...
من المفترض أن يُعقد الاجتماع مع الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض الآن، حيث بدأ في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة....
في الآونة الأخيرة، وردت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تُحرك طائرات مقاتلة من مناطق أخرى حول العالم إلى الشرق الأوسط، بهدف الدفاع عن إسرائيل في صراعها...
من المحتمل أن تخرج أسعار الغاز الطبيعي من حالة ركود استمرت شهرًا، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل. وقد تجاوز السعر حاجز 3.8 دولار أمريكي/مليون...
تسعى كوين بيس جلوبال (COIN.US) للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتقديم أسهم قائمة على تقنية بلوكتشين لعملائها - تُعرف أيضًا...
انخفضت مؤشرات سوق الأسهم يوم الثلاثاء نتيجةً لمزيد من التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والذي يُهدد، في أسوأ السيناريوهات، بارتفاع أسعار النفط، وسيُصعّب...
