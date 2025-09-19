عاجل: انخفاض الجنيه الإسترليني بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
سيصدر اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بالإضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات الأمس على ارتفاع في الغالب - حيث قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 0.46%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.48% بينما ارتفع مؤشر ناسداك...
كانت قراءة التضخم اليوم من الولايات المتحدة في دائرة الضوء في السوق قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر غدًا وخطاب جيروم باول في الساعة 7:30 مساءً...
بعد قراءة التضخم الأمريكي اليوم، شاركت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بعض التعليقات الحذرة مع السوق. يتم تداول الدولار بانخفاض اليوم، حيث خسر مؤشر...
خلال جلسة الثلاثاء، يمكننا أن نلاحظ استمرار الانخفاضات في سوق النفط. على الرغم من أن نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك جلسة الأمس، جلبت انتعاشًا طفيفًا ومحاولة...
تمحو وول ستريت خسائرها ومكاسبها المبكرة قليلاً، بعد 45 دقيقة من افتتاح الجلسة الأمريكية وجاءت قراءات التضخم في الولايات المتحدة متوافقة تقريبًا مع...
قررت شركة Star Bulk Carriers (SBLK.US) المدرجة في الولايات المتحدة وشركة Eagle Bulk Shipping (EGLE.PL) إجراء عملية اندماج بقيمة 2.1 مليار دولار، حيث ستستحوذ...
بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر. التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (سنويا). الفعلي: 3.1% على أساس سنوي. المتوقع: 3.1% على أساس سنوي....
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): المتوقع: 4%, السابق: 4%, الفعلي: 4% مؤشر...
يتراجع مؤشر DE30 الألماني قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل طفيف يتفاعل SAP مع نتائج Oracle المنخفضة حصلت شركة Rheinmetall على طلبية...
النفط: دخل الفارق على المدى القريب لخام غرب تكساس الوسيط في حالة كونتانجو في الأسابيع الماضية، مما قد يشير إلى زيادة العرض في السوق. من المتوقع...
يعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر، والمقرر صدوره في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش، أحد أهم أخبار السوق اليوم. تتعزز أهمية هذا الإصدار...
زيو المعنويات الاقتصادية الألمانية (ديسمبر) الفعلي: 12.8 مقابل 9.8 سابقًا؛ بتوقيت شرق الولايات المتحدة 9.5 الظروف الخارجية الألمانية الحالية (ديسمبر)...
سوف يتركز اهتمام المستثمرين خلال جلسة اليوم على قراءة بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي ستكون المؤشر الرئيسي الأخير قبل اجتماع بنك...
ارتفعت مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل طفيف خلال جلسة الثلاثاء. ويرجع هذا في المقام الأول إلى الإغلاق الأفضل الذي شهدته وول ستريت يوم أمس....
تغيرت مطالبات البطالة في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر بمقدار 16 ألفًا مقابل 17.8 ألفًا سابقًا معدل البطالة في منظمة العمل الدولية لشهر أكتوبر: 4.2%...
ارتفعت مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل طفيف خلال جلسة الثلاثاء. ارتفع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 0.5% تقريبًا خلال اليوم، في حين ارتفع...
تنهي وول ستريت اليوم الأول من الأسبوع بمكاسب متواضعة، ولكن عند مستويات رئيسية. وفي وقت نشر هذا التقرير، كان مؤشر S&P 500 (US500) يتداول على ارتفاع...
تواصل أسعار الذهب انخفاضها منذ نهاية الأسبوع الماضي. من الناحية الفنية، بالنظر إلى الفاصل الزمني D1، ظهرت إشارة سلبية في 4 ديسمبر من منهجية Overbalance....
انخفضت أسهم شركة Eli Lilly (LLY.US) بأكثر من 4.00٪ بعد أن كشفت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن المرضى الذين توقفوا عن استخدام عقار السمنة...
