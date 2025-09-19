ستنضم أوبر إلى مؤشر S&P 500 🗽 هل ستتفاعل مع "ظاهرة" وول ستريت المعروفة؟
بعد عدة أشهر من التقلبات في سوق الأسهم على أسهم أوبر، تمكنت أسهم الشركة من الارتفاع هذا العام، بنسبة 150٪ تقريبًا، مما يجعل عائدها مشابهًا لعائد البيتكوين....
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
افتتحت وول ستريت على استقرار في بداية أسبوع جديد المؤشرات تتماسك عند مستويات عالية يترقب المستثمرون خطاب باول يوم الأربعاء بعد قرار بنك الاحتياطي...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي: الذهب يخترق مستويات 2000$ النفط عند متوسط 5 سنوات الأسهم ترتفع بالرغم من البيانات الإيجابية
DE30 الألماني دون تقلبات كبيرة في بداية الأسبوع ارتفاع Morphosys بعد نتائج التجارب السريرية Uniper في موجة صعودية بعد التعليق على الأرباح المحتملة...
يستمر زوج يورو/دولار EUR/USD في الانخفاض بعد اختبار منطقة 1.10179. في الوقت الحالي، يتماسك السعر بالقرب من منطقة مهمة، بالقرب من المتوسط المتحرك لـ50...
تسجل الأصول الرقمية انخفاضات اليوم. بالإضافة إلى عملة البيتكوين نفسها، التي انخفضت من ما يقرب من 44000 دولار لاختبار مستوى 40000 دولار، فإن عمليات البيع...
تتراجع أسعار الغاز الطبيعي في بداية أسبوع جديد، مع انخفاض الأسعار الأمريكية (NATGAS) بأكثر من 6٪ في وقت النشر. يمكن أيضًا ملاحظة الانخفاضات في أوروبا،...
الين الياباني هو أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً في بداية الأسبوع الجديد. ويأتي التراجع في سوق الين الياباني بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن بنك اليابان...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح دون تغيير يذكر تنخفض الكرون النرويجي بعد انخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلك ماراثون البنك المركزي في وقت لاحق من...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل مختلط اليوم - قفز مؤشر Nikkei بنسبة 1.5%، وتم تداول مؤشر S&P/ASX 200 بشكل مسطح، وارتفع مؤشر...
كان أداء مؤشرات الأسهم في وول ستريت جيدًا في اليوم الأخير من الأسبوع، حيث ارتفعت بحوالي 0.30-0.40%. يتم تداول مؤشر S&P 500 فوق 4600 نقطة، أي أقل...
انخفضت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم بنسبة 1.5% تقريبًا، لتنخفض إلى ما دون حاجز 2000 دولار للأونصة بسبب تقرير بيانات التوظيف غير الزراعي الأقوى من المتوقع...
في سوق العملات المشفرة، نلاحظ موجة أخرى من الارتفاعات. هذه المرة، بدأ رأس المال يتدفق بشكل واضح من البيتكوين إلى المشاريع الصغيرة. يمكن ملاحظة الإشارات...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع طفيف قوة الدولار لا تعيق استمرار المكاسب تراجعت عائدات السندات قليلاً بعد تقرير سوق العمل يجلب يوم التداول الأخير...
تقرير التضخم لجامعة ميشيغان لشهر نوفمبر: الحالة الأولية الفعلية 74 (التوقعات 68.5، السابقة 68.3) التوقعات الأولية الفعلية 66.4 (التوقعات 57، السابقة...
انخفضت أسعار الذهب بما يقارب 1% قبيل بداية الجلسة في وول ستريت بعد قراءة أقوى من المتوقع لبيانات التوظيف الأمريكية. في أعقاب الانخفاض الحاد في معدل البطالة،...
يستمر ارتفاع العملات المشفرة بقوة، مع مكاسب "العملات البديلة" الأصغر حجمًا اليوم، على الرغم من انخفاض جزء من الارتفاع القوية بعد قراءة تقرير...
صدر تقرير NFP الأمريكي لشهر نوفمبر في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش وكان بمثابة تقرير الاقتصاد الكلي الرئيسي لهذا اليوم. كان من المتوقع أن يُظهر...
صدرت بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الرواتب الخاصة لشهر نوفمبر: السابق: 99K, المتوقع:153K, الفعلي: 150 تغير العمالة...
قد يؤدي صدور تقرير NFP الأمريكي اليوم إلى زيادة معدل التقلب في سوق العملات. قد يعني التقرير الذي يحتمل أن يكون أقوى من المتوقع انخفاضًا في اليورو مقابل...
