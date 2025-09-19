قطاع الأزياء يقود جلسة الجمعة في أوروبا ⌚
يظل مؤشر DE30 الألماني في منطقة الارتفاعات التاريخية تتصدر شركات السلع الفاخرة جلسة الجمعة يتحول اهتمام المستثمرين إلى تقرير NFP الأمريكي الوضع...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
يظل مؤشر DE30 الألماني في منطقة الارتفاعات التاريخية تتصدر شركات السلع الفاخرة جلسة الجمعة يتحول اهتمام المستثمرين إلى تقرير NFP الأمريكي الوضع...
كان الين الياباني هو أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ اليوم. جاءت المكاسب على الرغم من أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الياباني...
يعد إصدار بيانات الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر حدثًا رئيسيًا في السوق اليوم. سيتم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش...
المؤشرات الأوروبية تفتتح على ارتفاع تقرير NFP الأمريكي يركز على الأسواق العالمية قراءة لثقة المستهلك وتوقعات التضخم من قبل جامعة ميشيغان بعد...
جاءت القراءات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا متوافقة مع التوقعات (3.2% لمؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي و2.3% لمؤشر أسعار المستهلك...
كانت جلسة الأمس في وول ستريت مدعومة بالثيران. ارتفع مؤشر Nasdaq100 بنسبة 1.48%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8%، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.17%....
أنهت سوق الأسهم في أوروبا جلسة اليوم وسط معنويات أضعف. خسر مؤشر داكس الألماني "الرئيسي" 0.16% فقط، لكن الخصم على المؤشرات في إسبانيا وإيطاليا...
يتم تداول أسهم Advanced Micro Devices (AMD.US) بارتفاع يزيد عن 8٪ اليوم. ويرجع ذلك إلى الكشف أمس عن شريحة AI Instinct MI300X، والتي من المتوقع أن تنافس...
بلغت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية وفقًا لإدارة معلومات الطاقة -117 مليار قدم مكعب مقابل -107 مليار قدم مكعب المتوقعة. و+10 مليار قدم مكعب سابقًا على...
تفتتح وول ستريت على ارتفاع. US100 يقود المكاسب المطالبات تتماشى مع التوقعات، تقرير تشالنجر الأضعف ارتفاع أسهم AMD (AMD.US) وAlphabet (GOOGL.US)...
جاءت مطالبات البطالة الأمريكية متوافقة مع توقعات الأسبوع الماضي: المطالبات: 220 ألف مقابل 222 متوقع، و218 سابقًا لم تكن البيانات مفاجأة كبيرة،...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة السابق: 218 المتوقع: 222K الفعلي: 220K انخفض الذهب بعد اصدار البيانات
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي قرارات OPEC+ لم تنقذ الذهب الأسود الذهب يتأرجح بالقرب من مناطق المقاومة الأسهم تنتظر...
يتفوق الين الياباني بشكل واضح على عملات مجموعة العشرة اليوم. ارتفع الين الياباني حيث يستعد المتداولون لخروج بنك اليابان من السياسة النقدية المتساهلة للغاية...
تم إصدار تقرير تشالنجر حول تسريح العمال المخطط له لشهر نوفمبر في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم. وأظهر التقرير تسريح العمال المخطط له عند 45.51...
ارتفعت البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ 20 شهرًا هذا الأسبوع ارتفعت أسهم Coinbase وغيرها من الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة تشهد Coinbase ارتفاعًا...
يبقى DE30 الألماني في منطقة ATH أظهر الإنتاج الصناعي الألماني زخمًا هبوطيًا واضحًا جي بي مورغان يخفض توصيته لأكبر شركات الطيران في أوروبا الوضع...
الدولار الأميركي مقابل الين الياباني (USDJPY) يراقب اليوم حيث انخفض الزوج بحوالي 1.3%. الدافع وراء الحركة الهبوطية هو تعزيز الين الياباني، والذي نتج عن...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على انخفاض بيانات مطالبات البطالة وتقرير تشالنجر عن تسريح العمال إصدارات الدرجة الثانية من أوروبا تشير العقود...
سيتم نشر بيانات الإنتاج الصناعي الألماني لشهر أكتوبر هذا الصباح في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا بنسبة 3%...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم