حصاد الأسواق (07.12.2023)
على الرغم من الافتتاح المرتفع، أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.39%، وانخفض مؤشر داو جونز...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2%
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة
المزيد
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول اليوم على ارتفاع حيث اعتبرت قراءة التغير في التوظيف في القطاع الخاص التي جاءت أقل من المتوقع بمثابة تطور متشائم. أظهر...
يتعرض النفط لضغوط كبيرة منذ اجتماع أوبك+ يوم الخميس الماضي (30 نوفمبر 2023). وبينما أعلن منتجو النفط عن تخفيضات أعمق في الإنتاج، أظهرت تفاصيل الصفقة أنها...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي للنفط، والذي يتضمن بيانات عن التغير الأسبوعي في مخزونات الطاقة الأمريكية. أشارت بيانات معهد البترول الأمريكي...
انخفض سهم شركة Inmode الطبية الإسرائيلية (INMD.US) اليوم بأكثر من 10٪، بعد أن خفضت توجيهاتها للعام بأكمله لعام 2023، مشيرة إلى ضغوط أقوى من المتوقع من...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة، مع بقاء سعر...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع بقيادة راسل 2000 يتراجع US100 إلى أقل من 16000 نقطة نتائج الربع المالي الثالث من MongoDB وYext وSentinelOne وBox بدأت...
كان تقرير ADP لشهر نوفمبر نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في...
صدرت بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة السابق: 113K المتوقع: 130K الفعلي: 103 ارتفع اليورو مقابل الدولار بعد اصدار البيانات...
DE30 الألماني يخترق أعلى المستويات في التاريخ التجارب السريرية الفاشلة تدفع أسهم ميرك للانخفاض بنسبة 12% باير يرتفع رغم حكم المحكمة الوضع...
أشار محافظ بنك لاتفيا وعضو البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة في منطقة اليورو لن تكون ضرورية في النصف الأول من عام 2024....
اليوم في تمام الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، سنتعرف على تغير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر في القطاع الخاص، وفقًا لـ ADP. وهذا مؤشر على الكيفية...
إن توقعات المستثمرين بشأن التيسير النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 والارتفاع القوي لعملة البيتكوين، التي يتم تداولها فوق 43000 دولار، دفعت...
في سوق العملات الأجنبية، قد يكون الحدث الرئيسي اليوم هو بيانات ADP من الولايات المتحدة وقرار بنك كندا، الذي سيعلن عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى للجلسة النقدية اليوم سيتحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات ADP وقرار أسعار الفائدة من بنك كندا تشير العقود الآجلة...
طلبيات المصانع الألمانية (شهريًا على أساس شهري) لشهر أكتوبر: -3.7% (المتوقع 0.2%، سابقًا 0.2%) - طلبيات المصانع من WDA (العام مقارنة بالعام...
ارتفعت مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال جلسة الأربعاء. ارتفع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 0.19% تقريبًا خلال اليوم، بينما ارتفع مؤشر نيكي...
يتم تداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض في الغالب اليوم - حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪، ويتداول مؤشر داو جونز على انخفاض بنسبة 0.2٪، كما انخفض...
تبين أن بيانات سوق الوظائف الأمريكية الصادرة اليوم (تقرير JOLTS) كانت أضعف بكثير من المتوقع، مما يدعم وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا...
من المقرر أن يعلن بنك كندا عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية غدًا في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون...
